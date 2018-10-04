沙烏地阿拉伯MERS疫情擴大 32例確診、10起死亡

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）世衛組織3日公告，沙烏地阿拉伯自6月以來，32人確診中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS），包括10起死亡病例。

《路透》報導，根據WHO公告，2012年至2018年9月16日，全球已出現2,254個MERS病例，其中800人死亡。MERS於2012年首現於沙烏地阿拉伯，此後蔓延至全球數十國，沙國病患最大宗，達1,800例。WHO警告，未來中東及其他地區都有可能陸續出現MERS案例，

MERS會導致嚴重呼吸道疾病，死亡率高達三成，症狀包括發燒、咳嗽與呼吸急促等，另有部分病患可能出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。MERS與2003年在中國爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）同屬冠狀病毒。人與人間的傳播主要透過親密接觸，如照顧病患或與病患同住等，以院內感染為主。人類也可能透過接觸駱駝、食用駱駝奶、肉而感染。

南韓2015年首次爆發MERS疫情，38人喪命。今年9月，MERS再於南韓現蹤，一名61歲男子確診為境外移入案例。

疾管署密切追蹤南韓疫情，截至9月22日，南韓無新增病例，9月21日公布之21名密切接觸者檢驗結果均呈陰性，396名一般接觸者亦同時解除每日主動監測措施。

南韓當局評估，此境外移入個案造成本土個案之可能性很低，同步調降預警級別至最低層級（attention藍燈）。相關應變措施及監測將持續運作至10月16日（自確定病例第2次檢驗陰性後28天）。若無新增病例，將於當日宣布此次疫情結束。