(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)秘魯日裔前總統阿爾韋托·謙也·藤森（Alberto Kenya Fujimori）最新消息。他去（2017）年因健康理由，得到特赦，能返回住家及醫院療養。但最高法院在當地時間昨（3）日，下令取消特赦令，要求藤森立刻回監獄報導。

日本《NHK》報導，秘魯最高法院在當地時間昨日，要求藤森立刻返回監獄服刑，並表示取消特赦的理由，是他犯下人道相關罪行，相當重大，因此不宜予以特赦。

《NHK》分析，秘魯在本周末，將迎來地方首長選舉，因此有人認為，取消特赦的決定，可能是執政黨想要打擊藤森長女惠子（Keiko Sofía Fujimori Higuchi）領導的在野黨，而進行的政治操作。

根據日本《共同社》，藤森預計透過律師，對最高法院的命令提出質疑，但他似乎免不了回監服刑的命運。對此，惠子在記者面前掉下眼淚，批評法院決定無情且不公允。

藤森長女惠子（Keiko Sofía Fujimori Higuchi）在記者面前哭泣，控訴法院不公允（美聯社）

根據日本《NHK》的整理，藤森是日本移民的第二代，1938年於秘魯首都利馬出生。父母來自日本熊本縣。

藤森曾擔任秘魯的國立大學的教授和校長，並且在1990年的總統選舉中，以打破現狀為號召，得到偏鄉原住民族和城市的低收入者的支持，而當選總統。面對當時通膨率達到每年百分之7000的秘魯，藤森上任後積極引進外資開發銅和鐵等礦物資源，讓秘魯的經濟復甦。此外，他還全力打擊國內左派游擊隊和毒品交易組織，成功改善該國的治安情況。

藤森（圖片來源：美聯社）

而在1996年2月，日本大使館遭到左派游擊隊佔據，並與警方僵持長達4個月後，藤森決定派特殊部隊攻堅，成功救出人質，得到國際贊許。

不過他和在野黨的關係卻一直很不好。藤森在1992年解散國會，暫停憲法條文，並違反憲法連任總統三次。這樣強硬的政治作風，導致了來自國內外的批評。到了2000年，藤森派人收買在野黨議員的影片流出，陷入政治危機，他以參加國際會議為藉口，跑回日本展開逃亡生活。

不過藤森一直沒有放棄重返秘魯政壇的可能性。在2005年，為了確認是否有機會參加秘魯總統選舉，他偷偷前往智利，但遭到該國警方逮捕。

2007年，他在被智利警方軟禁的情況下，參與日本的參議院選舉，但不幸落選。同年，智利最高法院決定將藤森移送至秘魯，三年後便遭秘魯法院以擔任總統時，指使治安部隊殺害無辜人民為由，判決25年有期徒刑。

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藤森在秘魯法庭(圖片來源：美聯社)

在2012年，藤森家人以高齡和健康狀況不佳等理由，向秘魯法務部要求特設，但遭駁回。在2016年秘魯總統大選中，藤森的長女惠子·蘇菲婭·藤森·樋口（Keiko Sofía Fujimori Higuchi）和庫辛斯基展開激烈選戰，顯示藤森雖然健康狀況堪憂，但在政治界仍有相當大的影響力。

藤森的女兒：在野黨領袖藤森惠子(圖片來源：美聯社)

由於庫辛斯基的政黨沒有在國會中取得過半，因此為了取得藤森惠子領導的國會多數黨的支持，只好在去（2017）年12月25日，選擇特赦藤森。

但此舉引起了民衆和人權團體的不滿，導致有人號召在平安夜上街抗議，甚至一度傳出可能造成內閣總辭。

犯下人道罪行難以寬恕 秘魯最高法院要求前日裔獨裁者回監服刑