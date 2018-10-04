宗毓華揭50年前傷痛 聲援控卡瓦諾涉性侵女教授

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）退休多年的華裔美籍知名主播宗毓華今天投書華盛頓郵報，自揭50年前遭到家庭醫師性侵的傷痛過往，聲援指控美國大法官提名人卡瓦諾性侵的女教授福特。

今年已經72歲的宗毓華是第一位坐上美國主流電視新聞網主播位子的亞裔美國人，也是第2位女性主播，在美國新聞圈享負盛名。

她在這封給福特（Christine Blasey Ford）的公開信中揭露長達50年的「骯髒的小祕密」。性侵她的是備受信賴的家庭醫師，更令人髮指的是，這名家庭醫師還是接生宗毓華的醫師。

宗毓華說，事情發生在1960年代。她不記得正確的年分與日期，但性侵的經過仍歷歷在目，永遠印記在腦海裡。至於這名惡狼是誰，她「百分之百」確定。她在信中娓娓道來性侵的詳細經過，連位於醫師自宅的辦公室隔間都清楚描述。

宗毓華表示，事後她不曾向父母提過這件事，也沒有報警，更不曾想過要保護其他女性，她感到羞愧。她心心念念的是埋葬這起意外，並保護家人，所以她告訴不懂英文也不會開車的母親，醫師家太遠，從此不再造訪這名醫師。

即使這名醫師30年前就已經過世，宗毓華說，只要開車經過醫師的住宅，她都拒絕轉過去看。一直到昨天，她才透過谷歌地圖再次看到這棟19世紀的老房子，但她嚇壞了。

對於福特自揭過往傷痛，宗毓華感同身受。她說，她感到害怕、無法入睡、無法進食，也擔憂自己在新聞圈長達30年的名聲是否會被驟下註腳。儘管不願，但她「必須」揭露事實，因為這是記者的天職。

宗毓華最後為福特的勇敢喝采，也再度聲明，確切的日期、確切的年代並不重要，她們記得的真切發生在她們身上的事以及做出這些事的人，她們永遠都會記得真相。（編輯：陳永昌）1071004