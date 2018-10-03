中華電信攜手兆豐銀、新光金、全聯共同發起設立純網銀籌備處

中華電信今(3)日與兆豐銀行、 新光金控及全聯實業共同發起正式成立籌備處， 啟動純網銀執照申請籌備作業，結合台灣龍頭電信資通訊技術、 兩大金控金融專業及全台門市最多超級市場之生活消費通路， 運用電信、金融與實體零售的資訊流、金流及物流優勢， 打造全新的金融創新應用平台，共同勾勒新型態的消費者數位生活， 冀期建構完善的金融與數位生活之生態圈，擴大普惠金融， 滿足消費者和企業需求的數位金融創新服務。

籌備處初期先由中華電信等四家發起策略股東共同成立， 之後將陸續加入其他潛在策略股東；藉由各策略股東的強項， 結合數位金融新科技與生活應用，來打造新型態金融創新應用平台， 滿足台灣數位新世代民眾更方便好用的金融數位生活服務， 並扮演各行各業在金融創新的賦能者(Enabler)， 帶動發展台灣數位經濟。

中華電信董事長鄭優表示：「純網銀籌備處今日正式設立， 是台灣數位經濟發展的重要里程碑。 中華電信很榮幸與各策略股東攜手合作，運用此金融創新平台， 結合5G、大數據、人工智慧、物聯網、MOD、行動支付、 資安及智慧城市等業務強項，共同全面發展新型態的數位生活， 推動台灣金融創新應用及數位經濟發展」。

兆豐金控董事長張兆順表示：「 兆豐金控集團是歷史悠久的金融企業， 提供台灣在不同經濟發展階段所需要的金融服務。 現在金融科技蓬勃發展，已是金融業積極改變的時機， 開放純網銀是加速台灣金融創新的重要方向之一， 兆豐金控將全力支持籌備處爭取純網銀執照， 共同參與台灣數位轉型盛舉」。

新光金控董事長吳東進表示：「數位化是全球金融業的發展趨勢， 而純網銀不僅是新創技術的推廣、應用， 更是創新商業模式的試行平台，同時也能吸引並培養新世代的客群。 台灣金融環境與日本相似，日本一些成功純網銀的案例， 應該可複製於臺灣；相信透過此次的結盟， 將有助於金融業提供客戶更快速、安全、便利的生活服務」。

全聯實業董事長林敏雄表示：「全聯擁有多年的通路經營經驗， 希望能藉由通路服務經驗讓更多人享受到更優質的金融服務， 近年來在策略上也轉型貼近年輕消費者，在超市的產品服務、 廣告及行銷活動都以年輕人的創意發想為主， 未來純網銀所提供的金融創新應用平台， 將是一個鏈結全聯與年輕人的任意門， 讓全聯的創新服務更能貼近消費者」。

純網銀籌備期間將組成核心經營團隊，並協同其他潛在的策略股東， 共同辦理純網銀執照申請，籌備期間也歡迎各行業企業合作夥伴， 共同討論運用此一金融創新應用平台， 提供更完整豐富的數位金融創新服務。