新北市國際創客交流  學生背包客闖美東介紹臺灣創客作品

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）新北市教育局首次辦理高中職學生甄選培訓， 於今年9月17日至30日自助旅行至美國東岸進行國際交流， 以臺灣文化為主軸製作一人一創客作品， 勇闖美國東岸最大的Maker Faire New York，與全美最優秀的創客們相互交流、學習， 開拓學生多元創造興趣與能力。

此次國際交流甄選經過面試及實作，錄取來自中和高中、鶯歌工商、 樹林高中及樟樹國際實中共五位學生，暑假培訓內容包含設計思考、 創作引導、雷射切割、3D列印、電鋸等研習， 培養學生相關基礎技術及創意發想， 運用所學產出獨一無二的創客作品， 同時思考如何向國外朋友介紹臺灣文化特色， 有學生利用木造玩具結合機械原理(滑輪、槓桿原理等) 製作創客作品介紹臺灣夜市及民俗活動，例如中元節搶孤、 中秋節野臺戲及端午節划龍舟等。

新北市第一次辦理學生規劃行程的自助教育活動， 教師放手讓學生體驗學習，除了面對困難、解決問題， 同時嘗試與陌生人分享作品，建立個人信心、也提升解決問題能力， 團隊將於年12月進行成果發表， 結合本市創客專書發表，藉由本市師生創客相關成果及實作教學， 向全國師生與民眾宣傳「動手做，真學習」之創客精神及教學指引。

活動期間由學生自行規劃交通方式，除了參加紐約創客嘉年華外， 教育局也特別安排參訪哈佛大學、麻省理工學院及波士頓NuVu、 紐約Avenues國際學校、IBM P-TECH學校、新創企業參訪及博物館等。 不論是作品損壞或是迷路等問題，都由學生自行解決， 老師也給予不同的學習任務， 如在大學裡必須英文訪問當地大學生的夢想、為何要選這所學校等， 讓學生克服恐懼及害羞，訓練口語表達，培養學生獨立、解決問題、 團隊合作、紀律、溝通協調等的能力。

學生更因主動與主辦單位介紹作品而免費獲得紐約創客嘉年華（ Maker Faire NEW FAIRE 2018）會場參展證，現場獲得展示攤位， 也完成與國外人分享作品的任務，讓理念分享給全世界的創客， 對口語表達及作品發表也更具信心。每日除分享作業及心得外， 老師也引導不同想法及觀念。 教師也觀察國外創客市集及教育規劃可學習之處， 期望回國可以融入並課程深化及提供未來本市創客活動辦理之參考。

來自鶯歌工商陳鈺如利用機構原理製作嫦娥奔月的野台戲台， 她表示自己英文不好，只能用簡單的英文加自己扮演嫦娥來講故事， 發現雖然東西文化差異很大，但追逐夢想的熱忱是相似的， 期許自己可以盡快跨越語言的隔閡，跟各式各樣的人互動。