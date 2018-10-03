太犯規！2019法國慈善年曆　運動員秀完美身材

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）裁判！這個肌肉太犯規了！法國攝影師 Fred Goudon聚集帥氣健美運動健將擔綱模特兒，以慈善的名義拍攝2019慈善年曆，全數所得將捐給美國非營利組織Keep A Breast。

來自法國的攝影師 Fred Goudon，自16歲拿到父親給他的第一台相機後，就開始嘗試並愛上拍照，作品常見於年曆、書籍、雜誌等刊物，並曾與出版社Bruno Gmuender Gmbh合作出版攝影書Fred.Goudon.Aqua.。



Fred 作品（圖/Fred GOUDON）

擅長拍攝男性的Fred，這次專拍法國運動健將，取景於更衣室、訓練場、海邊等，不僅完美呈現運動員積年累月勤練的完美肌肉線條，即使運動員裸露上鏡，其構圖及氛圍卻十分陽光健康。

值得一提的是，這次的封面男郎由多次獲得世界手球錦標賽冠軍的Nikola Karabatic擔任，不只他有著健美的體魄，以及深邃迷濛的電眼，這次擔任模特兒的也包含，游泳選手Thomas Vilaceca、希臘羅馬式摔角手Leo Tudezca、橄欖球運動員Lucas Barone等人。

一票運動員電力全開的拍攝2019年曆，為的就是替這世界盡一份微薄心力，所得將全數捐給美國非營利組織Keep A Breast基金會，有興趣者可於線上購買。

現在讓我一起來看看Fred Goudon的大作吧！更多作品請上Instagram或官網。



手球冠軍 Nikola Karabatic（圖/Fred GOUDON）



游泳選手Thomas Vilaceca（右），Antoine Preterre（左）（圖/Fred GOUDON）



橄欖球運動員Henry Vanderglas（圖/Fred GOUDON）



（圖/Fred GOUDON）



（圖/Fred GOUDON）



（圖/Fred GOUDON）