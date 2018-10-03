馬路如虎口！去年台12歲以下兒童行人遇車禍死傷1053人

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）在台灣的行人與國外駐台官員對在台使用道路的共同經驗多是「車不讓人」，馬路果真如虎口，尤其幼童可能在道路上因奔跑未注意車況而發生意外；去年全國兒童行人遇車禍共有1048受傷、5人死亡，北市交通局為減少傷亡，計畫加強學童道路安全觀念宣導。

在台灣，依《道路交通管理處罰條例》第44、48 條及《道路交通安全規則》第103條等規定，車輛行近行人穿越道或轉彎時，均應減速慢行，暫停禮讓行人優先通行。北市交通大隊執法組組長顏三隆過去受訪時曾說，行人已走在斑馬線上即使碰上紅燈，車輛如果看得到人，還是必須特別優先禮讓行人，因為行人擁有絕對路權。

不過在台灣，即使遇到綠燈，人讓車的情況仍普遍，而幼童常因未注意路況，甚至闖紅燈，而遭汽機車撞上而不幸發生車禍。

聯合報報導，交通部統計去年，全國兒童行人遇車禍共有1048受傷、5人死亡，過馬路就占599傷4死，突然衝出到道路則占125傷1死，其他情況還有站在路邊、被路邊停車車輛撞到、遭同向或反向車輛撞到及馬路上嬉戲等。

為加強北市兒童行人安全教育以自保，特別是步行上學或放學的學童更要有安全觀念，因此今年向交通部申請，獲兒童通過路口交通安全宣導計畫補助，計畫與數所國小合作編寫學童過馬路教案，推擴在全市國小課程及集會場合宣導，也會公布在交通安全教育網站上供閱覽。。

另根據警政署2017年統計，台灣每年行人車禍死亡數皆破兩百人，逾半是六十五歲以上老人。立委鄭寶清將台灣統計可見車禍原因依序是交通工程不友善、開車習慣不佳，以及「車讓人」觀念還未深植人心，建議「兩段式行人穿越道」可確保行人、駕駛雙方安全。

前「朝日新聞」記者野島剛，今年初也有感而發在某大報專欄發表評論，他以日本警方公布的統計數據為例指出，去（2017）年日本交通事故死亡人數為3694人，創下二戰結束後最低的死傷紀錄。臺灣醒報就此評論指出，台灣人口不到日本的2成，但台灣去年因為交通事故死亡的人數卻與日本相當。換言之，台灣民眾每年因交通事故喪命機率幾乎高達日本的5倍，令人怵目驚心。