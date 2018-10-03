第二屆台灣車客松開放報名　

未來汽車的定義與樣貌在全球車輛產業快速轉型潮流中大幅翻轉， 當全世界都在努力探索下一世紀的移動想像，迎向自動駕駛、 智慧車電、車聯網的全新智慧移動未來趨勢裡。

台灣車客松企圖打破彊界， 打造創客平台，讓不同世代、不同領域的夢想實踐者， 能共同實現腦中汽車狂想的機會！裕隆集團繼續攜手嚴慶齡工業發展 基金會、華創車電與納智捷共同策畫舉辦第二屆台灣車客松活動，於 9月27日正式宣佈開跑，本次挑戰主題為「未來城市的汽車狂想」， 競賽分為汽車進化組與城市旅行組，廣納車聯網、車共享、 新能源等未來汽車各種技術趨勢應用，邀請更多有志創新團隊加入「 做車的人」， 實現對未來城市的汽車狂想，持續推動台灣汽車自主研發創新能量。

隨著科技不斷創新與消費者行為改變， 未來汽車扮演打造智慧移動城市的重要一環， 在全世界產業迎向自動駕駛、電動車及車聯網技術發展的同時， 裕隆集團也關注台灣如何透過智慧移動(Smart Mobility)創新人與車、車與時空、 時空與生活之間的互動關係與價值。去 (2017) 年裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會首開先例， 舉辦國內第一個以車為主題的車客松活動，提出「開放吧!汽車」 活動概念，嘗試結合整車平台與創客Maker精神， 結合裕隆集團旗下華創車電整車自主研發能量， 提供納智捷智慧車輛平台與開放API車身訊號、 集結華創工程師的知識力、技術力等產業研發資源， 廣納邀請車輛產業相關產、官、公、學、研夥伴共同參與， 打造汽車科技創新自造平台，號召年輕世代加入台灣自造車行列， 一起思考台灣移動交通問題的解方。

第一屆車客松參賽團隊以車為載具， 打造新型態服務等最新科技技術與思維， 展現年輕團隊為台灣汽車交通提出解決方案創新想像。在9/27台 灣汽車科技創新發展高峰會上， 裕隆集團邀集華創車電與台灣在地廠商、新創團隊組成智慧車、 自動車、新能源車的台灣隊同台展演產業研發創新技術， 也同時邀請第一屆車客松獲獎團隊iTech（台灣大學團隊） 上台分享、展演後續與華創車電後續進行的實驗性技術合作( Pilot Study)；由華創車電與iTech共組的新團隊運用iTec h提出「AI電磁波金鐘罩」技術， 將電磁波應用發展防盜防撞功能， 延伸應用到納智捷智慧車輛以及購物車裝置上， 實踐未來智慧生活移動購物情境生活的可能想像， 展現新創團隊的技術方案暨實際車輛應用量產層面潛力， 提供台灣年輕團隊實現汽車創新夢想的具體舞台!

第二屆台灣車客松活動同樣秉持「開放吧!汽車」概念，鼓勵創客、 開放平台精神，這次以「未來城市的汽車狂想」為主題， 期待挑戰團隊以車輛專業，跨界融合ICT專業、設計思惟、 社會觀察等跨域知識創想，實踐未來汽車各種趨勢應用(車聯網、 車共享、新能源等)。競賽分為汽車進化組與城市旅行組， 各種多元有趣題目歡迎挑戰，包含運用語音辨識技術創新服務體驗、 讓副駕駛更無用的智慧管家2.0、銀髮用車新體驗、 逐充電樁而居的新能源遊牧民族等，競賽總獎金上看百萬， 期待邀請更多「做車的人」現身，發揮觀察力、實踐力， 提供創意解方，共同深耕台灣技術力， 實現台灣未來的移動生活新樣貌。裕隆集團將持續投入「做車的人」 既有的製造、設計、研發、水平資源，以「開放吧！汽車」 核心精神，持續開放車身訊號提供創新者發想運用， 開放專業導師資源，並於線上、 實體活動開放各方參與共創多元知識對話。

裕隆集團期待，台灣車客松是一個未來汽車創新移動價值的起點。 從第一屆車客松，我們看到台灣在車輛研發、資訊科技、AI智能、 社會設計等領域，擁有許多研發能量與人才優勢， 台灣具有建構未來智慧車輛產業鏈基礎與能力， 裕隆集團期望透過車客松活動與華創車電的開放平台， 提供新創團隊與產業銜接接軌的軌道，邀請創新團隊一起加入， 為台灣汽車產業探索未來。