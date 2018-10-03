第二屆台灣車客松開放報名　

未來汽車的定義與樣貌在全球車輛產業快速轉型潮流中大幅翻轉，當全世界都在努力探索下一世紀的移動想像，迎向自動駕駛、智慧車電、車聯網的全新智慧移動未來趨勢裡。
台灣車客松企圖打破彊界，打造創客平台，讓不同世代、不同領域的夢想實踐者，能共同實現腦中汽車狂想的機會！裕隆集團繼續攜手嚴慶齡工業發展基金會、華創車電與納智捷共同策畫舉辦第二屆台灣車客松活動，於9月27日正式宣佈開跑，本次挑戰主題為「未來城市的汽車狂想」，競賽分為汽車進化組與城市旅行組，廣納車聯網、車共享、新能源等未來汽車各種技術趨勢應用，邀請更多有志創新團隊加入「做車的人」，實現對未來城市的汽車狂想，持續推動台灣汽車自主研發創新能量。
隨著科技不斷創新與消費者行為改變，未來汽車扮演打造智慧移動城市的重要一環，在全世界產業迎向自動駕駛、電動車及車聯網技術發展的同時，裕隆集團也關注台灣如何透過智慧移動(Smart Mobility)創新人與車、車與時空、時空與生活之間的互動關係與價值。去 (2017) 年裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會首開先例，舉辦國內第一個以車為主題的車客松活動，提出「開放吧!汽車」活動概念，嘗試結合整車平台與創客Maker精神，結合裕隆集團旗下華創車電整車自主研發能量，提供納智捷智慧車輛平台與開放API車身訊號、集結華創工程師的知識力、技術力等產業研發資源，廣納邀請車輛產業相關產、官、公、學、研夥伴共同參與，打造汽車科技創新自造平台，號召年輕世代加入台灣自造車行列，一起思考台灣移動交通問題的解方。
第一屆車客松參賽團隊以車為載具，打造新型態服務等最新科技技術與思維，展現年輕團隊為台灣汽車交通提出解決方案創新想像。在9/27台灣汽車科技創新發展高峰會上，裕隆集團邀集華創車電與台灣在地廠商、新創團隊組成智慧車、自動車、新能源車的台灣隊同台展演產業研發創新技術，也同時邀請第一屆車客松獲獎團隊iTech（台灣大學團隊）上台分享、展演後續與華創車電後續進行的實驗性技術合作(Pilot Study)；由華創車電與iTech共組的新團隊運用iTech提出「AI電磁波金鐘罩」技術，將電磁波應用發展防盜防撞功能，延伸應用到納智捷智慧車輛以及購物車裝置上，實踐未來智慧生活移動購物情境生活的可能想像，展現新創團隊的技術方案暨實際車輛應用量產層面潛力，提供台灣年輕團隊實現汽車創新夢想的具體舞台!
第二屆台灣車客松活動同樣秉持「開放吧!汽車」概念，鼓勵創客、開放平台精神，這次以「未來城市的汽車狂想」為主題，期待挑戰團隊以車輛專業，跨界融合ICT專業、設計思惟、社會觀察等跨域知識創想，實踐未來汽車各種趨勢應用(車聯網、車共享、新能源等)。競賽分為汽車進化組與城市旅行組，各種多元有趣題目歡迎挑戰，包含運用語音辨識技術創新服務體驗、讓副駕駛更無用的智慧管家2.0、銀髮用車新體驗、逐充電樁而居的新能源遊牧民族等，競賽總獎金上看百萬，期待邀請更多「做車的人」現身，發揮觀察力、實踐力，提供創意解方，共同深耕台灣技術力，實現台灣未來的移動生活新樣貌。裕隆集團將持續投入「做車的人」既有的製造、設計、研發、水平資源，以「開放吧！汽車」核心精神，持續開放車身訊號提供創新者發想運用，開放專業導師資源，並於線上、實體活動開放各方參與共創多元知識對話。
裕隆集團期待，台灣車客松是一個未來汽車創新移動價值的起點。從第一屆車客松，我們看到台灣在車輛研發、資訊科技、AI智能、社會設計等領域，擁有許多研發能量與人才優勢，台灣具有建構未來智慧車輛產業鏈基礎與能力，裕隆集團期望透過車客松活動與華創車電的開放平台，提供新創團隊與產業銜接接軌的軌道，邀請創新團隊一起加入，為台灣汽車產業探索未來。