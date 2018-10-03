富邦投信：善用ETF 退休理財輕鬆上手

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為掌握國人的退休準備及財務需求，富邦投信繼2017年委託中華經濟研究院，針對不同世代之退休理財現狀進行專案研究，為持續追蹤，今年度再度以「2018退休金需求與ETF投資」為題，進行「國人安心樂活享退問卷調查」專案研究，除了了解台灣各年齡層的退休財務準備及理財需求偏好，更提出希望藉由ETF，讓國人在進行退休理財能更輕鬆上手，完成不同階段的退休理財規劃。

近年國內有許多機構都在進行退休理財的相關調查，包含富邦投信2017年委託中華經濟研究院的研究在內，最大的共同點就是國人在退休規劃的準備是明顯不足的，還有對退休財務前景具不安全感、退休金缺口達新台幣1千萬元以上，以及國人主要理財工具為保險、股票與基金。

富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣，深知ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，在規劃退休時是不可或缺的理財工具，且更容易輕鬆上手，期望國人能多善用ETF這項工具，可採取定期定額長期投資、或運用「目標期限基金」概念來提早規劃退休財務準備。

胡德興指出，去年富邦投信在進行「國人安心樂活享退問卷調查」專案研究時發現，國人主要投資理財工具為ETF者，比例均不超過2%，今年度再次調查則發現，已退休者與未退休者投資ETF比例分別為11%與9%；此外，去年調查也發現，國人投資首重風險控制，對於ETF相關金融商品的了解仍顯不足，然而今年再調查則發現，投資報酬率為國人投資ETF首要考量，並偏好股票型ETF。從上述的調查結果發現，國人對於ETF商品的認知與參與，顯然已有提升。

胡德興也表示，依據臺灣指數公司的調查，隨著台灣邁入高齡社會，退休投資需求大增，尤其退休金規劃屬於長期投資，投資人需要波動較低、相對穩健，且具有定期配息的投資標的，被動式配置依然是退休金投資最佳的選擇，由此可見ETF是非常適合作為退休理財的工具。

根據富邦投信統計，同時持有不同區域資產的投資組合，且年化報酬率可達12.87%，優於大部分單純持有單一國家部位的報酬；若再納入不同資產類別，如債券，雖然年化報酬率僅8.48%，然而可大幅降低投組波動率、且Sharp值更高，適合風險屬性偏穩健的投資人。胡德興認為，只要選擇長期趨勢看好的ETF，加入退休理財的投資組合，不僅可提升投組績效，亦可降低投組波動率，投資效率大大提升。