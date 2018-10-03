中華電信完成國內首個符合3GPP國際標準之5G實網連線

中華電信攜手愛立信（Ericsson），實現國內第一個符合3GPP國際標準之5G實網連線，成功完成5G NR（New Radio）單用戶下行傳輸速度1.5Gbps之連線測試，領先業界完成5G產業化過程中第一個重要里程碑，為台灣5G發展揭開序幕。
制定5G NR國際標準之3GPP組織於今年6月完成第一階段eMBB （Enhanced Mobile Broadband, 增強型行動寬頻）技術規格，帶動全球5G產業化進入實質加速階段。中華電信與愛立信積極攜手推動5G產業的成熟發展，於最短的時間合作完成符合3GPP國際標準之5G實網連線測試，採用3.5GHz國際熱門5G頻段，使用100MHz超大頻寬，同時引進新型MIMO（Multiple Input Multiple Output）主動式天線，成功達到1.5Gbps之單用戶下行傳輸速度，為5G增強型行動寬頻應用發展奠定重要基礎，後續將進行不同終端廠商與網路間之IoDT（Interoperability Development Testing, 互通性開發測試）及應用試驗。
中華電信研究院林榮賜院長表示：『很高興看到此次與愛立信合作達到5G NR 下行1.5Gbps連線的實測結果，這標誌著中華電信以及國內5G發展與國際同步進入實踐階段，5G超高速傳輸能力將可帶動如AR/VR虛擬實境、4K/8K高畫質直播、360度環景影像等新興應用，讓我們對未來充滿想像空間。我們將持續與愛立信等國內外夥伴一起攜手合作，致力使5G廣泛應用於各行各業。』
台灣愛立信何可申總經理表示：『愛立信很榮幸可以與中華電信緊密合作，共同開發、測試並完成台灣第一次的5G數據傳送，建立了5G商用道路上又一重要里程碑。愛立信自2015年開始佈署的愛立信無線系統產品(Ericsson Radio System, ERS) 已經具有支援5G NR的功能，並僅須透過遠端軟體升級即可達成，愛立信獨特的「動態頻譜共享」(Dynamic Spectrum Sharing) 功能也可以讓ERS同時支援切換4G和5G。技術的進步也將提升中華電信4G LTE網路的能力，使得現有的4G用戶可以有更好的服務體驗，並提前做好5G的布局。』
為協助建構國內5G產業鏈，中華電信後續將開放5G實驗網路，共同與「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」廠商成員進行5G產品整合測試與應用開發，並以實現2020年5G預商用服務為目標。