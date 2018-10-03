中華電信完成國內首個符合3GPP國際標準之5G實網連線

中華電信攜手愛立信（Ericsson）， 實現國內第一個符合3GPP國際標準之5G實網連線， 成功完成5G NR（New Radio）單用戶下行傳輸速度1.5Gbps之連線測試， 領先業界完成5G產業化過程中第一個重要里程碑， 為台灣5G發展揭開序幕。

制定5G NR國際標準之3GPP組織於今年6月完成第一階段eMBB （Enhanced Mobile Broadband, 增強型行動寬頻）技術規格， 帶動全球5G產業化進入實質加速階段。 中華電信與愛立信積極攜手推動5G產業的成熟發展， 於最短的時間合作完成符合3GPP國際標準之5G實網連線測試， 採用3.5GHz國際熱門5G頻段，使用100MHz超大頻寬， 同時引進新型MIMO（Multiple Input Multiple Output）主動式天線，成功達到1. 5Gbps之單用戶下行傳輸速度， 為5G增強型行動寬頻應用發展奠定重要基礎， 後續將進行不同終端廠商與網路間之IoDT（ Interoperability Development Testing, 互通性開發測試）及應用試驗。

中華電信研究院林榮賜院長表示：『 很高興看到此次與愛立信合作達到5G NR 下行1.5Gbps連線的實測結果， 這標誌著中華電信以及國內5G發展與國際同步進入實踐階段， 5G超高速傳輸能力將可帶動如AR/VR虛擬實境、4K/ 8K高畫質直播、360度環景影像等新興應用， 讓我們對未來充滿想像空間。 我們將持續與愛立信等國內外夥伴一起攜手合作， 致力使5G廣泛應用於各行各業。』

台灣愛立信何可申總經理表示：『 愛立信很榮幸可以與中華電信緊密合作，共同開發、 測試並完成台灣第一次的5G數據傳送， 建立了5G商用道路上又一重要里程碑。 愛立信自2015年開始佈署的愛立信無線系統產品( Ericsson Radio System, ERS) 已經具有支援5G NR的功能，並僅須透過遠端軟體升級即可達成，愛立信獨特的「 動態頻譜共享」(Dynamic Spectrum Sharing) 功能也可以讓ERS同時支援切換4G和5G。 技術的進步也將提升中華電信4G LTE網路的能力，使得現有的4G用戶可以有更好的服務體驗， 並提前做好5G的布局。』

為協助建構國內5G產業鏈，中華電信後續將開放5G實驗網路， 共同與「台灣5G產業發展聯盟–中華電信領航隊」廠商成員進行5 G產品整合測試與應用開發，並以實現2020年5G預商用服務為 目標。