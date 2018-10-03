富邦產險推廣行動辦公室  全面搭載行動理賠服務

富邦產險積極發展保險創新科技，全面推廣行動辦公室， 理賠人員全員配置iPad，透過搭載富邦產險自行開發的行動理賠 APP，可於事故現場立即處理賠案，未來將逐步導入智能理賠， 提供客戶更好的服務體驗！

過去理賠人員在事故現場協助客戶填寫紙本申請書後， 需回到公司才能受理賠案，無法現場立案。 為使理賠人員在事故現場提供客戶更多元即時的服務， 富邦產險持續不斷優化行動理賠系統， 以客戶需求為出發點進行應用拓展，2013年即推出運用保險科技 的行動理賠APP，便利理賠人員於事故現場以iPad直接核對客 戶承保資料，進行案件處理。

2017年富邦產險再導入光學影像辨識技術(OCR)， 可將證件圖像轉成文字，省去理賠人員資料繕打及客戶等候時間， 自動進行理賠案件受理，經客戶確認並簽名後，線上便可即刻立案， 有效縮短現場處理時間，客戶更省去往返保險公司申請理賠的手續， 推出至今深獲客戶肯定，目前APP已累計處理近五萬件。

富邦產險表示，過去理賠人員只能在辦公室才能進行賠案處理， 現在利用保險科技創造行動理賠辦公室， 理賠人員可以充分利用碎片式時間加快理賠程序， 例如在等待和解過程時，理賠人員即可透過iPad進行賠案處理， 提升服務效率，未來更能運用機器學習及演算， 擴大服務險種及範圍，提供客戶更佳的理賠服務體驗。