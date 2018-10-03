證交所：金管會確定台股將改採「逐筆交易」模式

台股確定將實施新措施，金管會確定台股將改採「逐筆交易」模式，取代現行每5秒集合競價的交易，但顧及投資人權益，證交所指出，要接軌逐筆交易至少要給證券商等6個月時間去建置資訊系統，另外再給投資人6個月時間去擬真平台，適應高頻交易速度，之後再測試系統，整體籌備期至少15個月，最長可能要18個月，即逐筆交易真正上路會在2020年。

證交所表示，台股仍有大部分是散戶在投資，如集中市場還有6成，櫃買更有8成左右，須讓所有投資人熟悉逐筆交易中會出現高頻交易的速度，故會建置擬真平台，在每日收盤後，用當天的交易資訊模擬逐筆交易，供投資人在盤後去模擬投資、適應新交易制度。

證交所指出，券商為了留住客戶，一定會提供相關軟體來幫忙投資人，大戶或中實戶可能自己就有一定的資源，法人更不用說，一般散戶則看投資習慣，大部分投資人買股票後，多是隔天或一段時間再賣出，就沒有太大影響。

台股逐筆交易制度擬於 2020 年 3 月上路，證交所預估，未來六大委託種類中，散戶可能傾向以限價 ROD (當日有效) 方式下單，策略型交易則傾向市價 FOK (全部成立或取消)，逐筆交易未來可讓投資人傾向電子下單，過往單筆 499 張的試單模式比例，也可因此降低。

由於單筆最高下單張數為 499 張，不少散戶下單時常有被大戶欺騙的感覺，證交所認為，未來採取逐筆交易即時搓合後，因為可能馬上就會搓合，499 張試單模式可望減少。證交所預計將在 2019 年 3 月先建置擬真平台供投資人模擬下單，雖然日前已經根據大盤資訊挑出 180 支個股資訊以逐筆交易試行，不過實際狀況仍有待投資人、券商等利害關係人於擬真平台下單後，依照各方回饋調整。