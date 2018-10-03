證交所：「股票逐筆交易」逐筆交易新制   預計2020年3月正式上路

為提升國內股票交易效率，金管會與證交所積極推動「 股票逐筆交易」機制，逐筆交易新制預計2020年3月正式上路， 證交所表示，逐筆交易除了立即撮合、資訊透明度高的特性之外， 最大改變在將限價單與市價單兩大價格類別，結合存續種類的「 當日有效」、「立即成交或取消」及「全部成交或取消」三大概念， 新增6種委託種類，券商與證交所的共識已逐步凝聚中， 散戶投資人經密集宣導後，也能接受逐筆交易， 推動逐筆交易的條件漸趨成熟。

證交所指出，現行國際主要市場如紐約、泛歐、德國、英國、日本、 香港、新加坡等已開發市場，韓國、上海、深圳、泰國、馬來西亞、 印尼等新興市場，盤中均採逐筆交易撮合。 證交所逐步推動這項機制，台灣股市預計2019年上線改為逐筆交 易。

現階段台股交易採「集合競價」，以每5秒撮合一次， 不過國際股市早已全面改採「隨到隨撮」的逐筆交易。 包括已開發市場的紐約、德國、英國、日本、香港、新加坡， 以及屬於新興市場的韓國、上海、深圳、泰國、馬來西亞、印尼等， 目的都是為讓交易效率更好。

證交所表示，配合逐筆交易新制，未來將採上線時一次全面實施， 包括ETF、TDR等金融商品皆同步進行，且因隨到隨撮， 快速成交特性，投資人不一定能看到每筆交易狀況，因此分級資訊， 提供即時交易資訊，以及5秒「行情快照」， 協助投資人了解個股量價變化。

在委託種類方面，新增限價與市價兩種價格類別，以及當日有效（R OD）、立即成交或取消（IOC），以及全部成交或取消（FOK ）三種存續種類，共有限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價 ROD、市價IOC、市價FOK，可以根據投資策略， 採取不同的下單方式。