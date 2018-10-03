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秋天上武陵摘杭菊　福壽山採梨吸引觀光客

11月起福壽山將全面開放採水果，目前住宿訂房皆已客滿，屆時假日恐人潮爆滿。

By 生活組,台灣英文新聞－編輯
2018/10/03 16:26
福壽山及武陵農場皆於10月祭出體驗活動（照片來源：福壽山農場）

福壽山及武陵農場皆於10月祭出體驗活動（照片來源：福壽山農場）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）秋意正濃，上山去囉！福壽山農場及武陵農場於近日，開放民眾入園親手體驗採蘋果、菊花、梨子等活動，武陵農場推出坐遊園車暢遊高山植物園及花海區活動。


武陵農場開放採菊活動（照片來源：武陵農場）

台中市梨山地區位處海拔較高地段，適合蘋果等溫帶水果生長，福壽山農場可說是梨山蘋果的最主要產區，種植的蘋果種類繁多，以往多以認養方式供眾採摘，今年首度採現場報名方式，開放遊客上山採蘋果，每天都吸引到200至300人。

自由報導，福壽山農場今年首次開放民眾採蘋果，10月一開放，每天都有數百人到場採果，目前僅平日開放，場方表示，11月起將天天開放。

福壽山農場表示，10月分蘋果產期，主要以綠色的「金冠」、「王林」及紅綠相間的「北斗」及紅色的「惠」為主，11月則是俗稱「蜜蘋果」的「富士」蘋果。有些遊客上山採果，一見綠色蘋果，原本意願不高，採摘後才知「原來這麼好吃」。11月起則將全面開放，週一至周日皆可採果，目前住宿訂房皆已客滿，屆時假日恐人潮爆滿。

另外，位於台中市的武陵農場，也於10月推出採摘杭菊活動，費用每人200元，需於前一天報名，即可搭乘遊園車從武陵賓館出發，遊賞觀魚台、高山植物園、露營區花海區、森林咖啡吧，然後至果5區手採杭菊，全程約3.5小時，場方並贈送9折農產折價券。

武陵農場表示，農場內的果樹因飽受猴害，多年前才開始試種杭菊，結果發現不會慘遭猴子毒手，目前杭菊種植面積已擴增至3.4公頃。


福壽山農場花海景觀（圖片來源：福壽山）
武陵
福壽山

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