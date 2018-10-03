「嘻哈故宮」聚饒舌歌手大支、黃子佼、ELLE！用OPEN DATA創新花樣

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）國立故宮博物院攜手中華文化總會舉辦「Open Data跨界文化之夜：嘻哈故宮」，將於27日故宮南院舉行時尚走秀表演，邀請藝術家、時尚設計師及音樂家，善用該院的開放資料（OPEN DATA）跨界合作。



左起：音樂策劃大支、文總副會長江春男、故宮副院長李靜慧、創意策劃黃子佼（圖/文化總會）

於近日舉行的記者會上，故宮副院長李靜慧說明，故宮OPEN DATA全面數位化，此舉不但讓各領域的創作者可以在資料庫中找到自己的需求，更開放給全民一起來運用。這次「OPEN DATA跨界文化之夜：嘻哈故宮」於故宮南院舉辦，串聯直播媒體，就是要讓大家看到故宮的多元化與多樣化。

文總副會長江春男表示，故宮是台灣的寶貝，是屬於人民的資產。要將文物變成文化是一段漫長的路，這次團隊用創意把文物、生活結合在一起，透過故宮的OPEN DATA把資源拿出來活用，公諸於社會，此舉只有民主自由的社會才能做到。

集結各界創意的「嘻哈故宮」，策劃團隊陣容不容小覷，由黃子佼擔任創意策劃，嘻哈歌手大支為音樂策劃，藝術家陳怡潔負責藝術策劃，ELLE總編輯盧淑芬則任時尚策劃一角。

「Open Data跨界文化之夜：嘻哈故宮」共分3大主題，為「真實」、「感性」、「自由」，分別由龍藏經、懷序「自敘帖」、故宮珍玩器物呈現這三面向，藝術家團隊則由Daniel Wong、吳若羚、周裕穎（Just ln XX）等人組成。

藝術策劃負責人陳怡潔說，屆時會把故宮南院的大階梯化身成伸展台，三名嘻哈歌手在台上演唱，模特兒、舞者穿上設計師融合故宮元素的服裝，在彎月型的舞台走秀。



（影片/youtube）





宣傳海報（圖/故宮南院）