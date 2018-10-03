〈時評〉公投案衝過頭  國民黨自食惡果　　

中選會委員會議決議，反空污的公投案正式成案，不過，因為連署書中有太多「死人」加入連署，中選會也決定將全案提出刑事告發；這樣的結果，國民黨完全始料未及，因為這幾個公投案，可能是繼黨產案後，重創國民黨形象的事件。

根據中選會公布資料顯示，反空污公投案連署書有49萬7193份，最後合格數為31萬4345份，不符合規定數為18萬2848份。其中，「有偽造情事」達7萬7194份、「死亡連署」1萬1849份。

由於公投成案的法定門檻，只要28萬1745份，反空污公投確定可在11月24日與年底九合一選舉合併投票，這雖然達成國民黨當初設定的政治目標，不過，由於反空污公投的疑點實在太多，最後結果可能適得其反。

首先，是死人連署部分，根據中選會透過戶政事務所查核出來的資料，全國390個戶所，只有47個沒有死人連署，而且絕大部分的死人連署都在2008年後死亡。這樣情況不禁令人合理懷疑，國民黨極可能是直接抄寫2008年的公投連署名冊，才會導至這種情形。

其次，國民黨發動的公投案一共有三案，目前查核完第一案，類似情況也可能在其他兩案重複上演。若是同樣被告發後，那等於這三項公投案都要調查。此外，若是連「偽造情事」部分也要查的話，整個牽連的範圍將會更大。

因為，檢調要偵辦的對象，除了公投連署發起人外，還包括負責推動的國民黨，特別是地方黨部組織與人員，才能釐清死人參加連署的原由，或是偽造連署書的過程，如此一來，在選前面臨這種情景，恐怕會讓選情不太樂觀，原本是寄望公投帶動選情，現在選情卻是被公投所拖累。

對國民黨來說，原本目的只是想讓公投成案，絕對不會去查核連署的過程，結果為了衝目標，地方黨部可能為湊足人數，私下動手腳，結果連黨中央和發起人都不了解詳情，中選會透過戶所核對資料後，直至事件曝光，才體會到事情的嚴重性。

儘管在投票日前，檢調偵辦不會有最後結果，但光是約談過程中，有人坦承資料造假，恐怕國民黨選情將難以自保，也賠上目前所剩不多的形象。