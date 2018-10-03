一揭高端健檢的成功秘密─渡假、健檢一次搞定

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣醫療水準高，在國際頗負盛名，近年來吸引越來越多國際旅客來台進行醫療服務，看中千萬重裝的醫療儀器設備，高CP值的親切服務、客製化的高端精品健檢，以及能提供富豪高度隱私的特性，都是這幾年台灣高端健檢成長快速的原因。

專家估計，台灣每年至少有740萬人健檢消費者，來自大陸、港澳、歐美等華人旅客約佔80%，經濟學家預估全台健檢產值上看百億。知名健康管理中心院長董政達表示:「這些高端客群偏好兩天一夜的全套完整檢查，針對腦部、頭頸部、胸部、上腹部、骨盆腔，甚至是全身脊椎等部位進行整合性全身腫瘤篩檢，包括：CT/MRI影像腫瘤篩檢、MRI腦部磁振造影檢查、CT640冠狀動脈攝影檢查及無痛腸胃內視鏡等檢查。」

「高度隱密性，量身訂製的精緻服務」又是富豪最重視的環節；像是搭私人專機來台後，一下機就有健檢秘書專人專車接送直奔健檢中心；或者是針對個人需求及健康狀況，量身規劃的客製健檢菜單，包括基因檢測、自律神經檢查、安排名醫門診等醫療服務。同時，提供主廚及營養師設計的健康菜單、健身房、游泳池、復健水療池等設施，讓健檢也能像在頂級飯店享受的愉悅心情。

國際醫療來台人數倍增，越來越多的華人選擇每年來台，進行健檢行程，至於該怎麼做？該做哪些健檢項目？知名健康管理中心賴思佳醫師表示：「定期健檢，並沒有制式化的公式可循，最好是依照:年紀性別、疾病好發率、家族病史、過去病史或健檢異常報告、個人習慣危險因子、近期身體徵兆等做綜合考量，安排健檢項目，才能符合需求達到檢康檢查的最佳效益。」

好比說第一次完整健康檢查：建議可安排35歲以前，除了基礎檢查外，可針對易引發年輕人猝死的重大疾病心律不整、心臟瓣膜病變、及腦血管畸型或動脈瘤，做心臟超音波及腦部核磁共振檢查來篩檢。40歲以上可安排高精密度的影像掃描，能清楚看見病灶影像，提高癌症之篩檢率及避免慢性疾病的發生。

賴醫師也提醒，健檢醫療並不是萬無一失，就像捕魚撈網，洞再小也可能有漏網之魚，或疾病進展的速度過快，就可能未及早檢查出疾病。然而身體出現變化絕非一夕之間，時時聆聽身體的求救聲音提高警覺，並且遵守飲食、運動養生之道，搭配定期適宜的健檢，方是維持健康之不二法則。