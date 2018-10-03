南投世界茶業博覽會　「農村好物館」與藝術結合

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）南投世界茶業博覽會將在10月6日於中舉新村盛大登場，農委會水土保持局在此活動設立「農村好物館」要將農村的好產品推薦給全國民眾。

南投縣政府表示，今年茶博是以「香遇．相遇」為主題，讓遊客藉由茶的香氣而與茶人相遇，將飲茶族群年輕化，讓消費者聞香而來加入飲茶行列。而今年的亮點之一就是「國際茶文化」，將有來自波斯、印度、日本、韓國、台灣、中國、凍頂等茶藝將在「國際茶席館」一一呈現，讓遊客可以沉浸在品茗的樂趣裡。

水土保持局表示，秉持讓消費者吃得安心、用得放心之理念，網羅全國各地在地生產且具農村傳統及家鄉特色產品。在農村好物館將展示與展售50項以上農村好物產品，並推出「農村好物粉絲頁—尋找幸運兒」及「農村好讚，賓果9是讚」等活動。

▲照片來源：行政院農業委員會水土保持局

今年「農村好物館」是由台南後壁的土溝社區藝術家前來繪製展館，藉由館外的互動牆面，讓民眾可以跟著藝術家的腳步，一同進入溫馨又充滿農村氣息農村好物展館。

進到「農村好物館」後，民眾可以看到來自南投草屯部落廚房第一個以糙米釀造的「台灣糙米鹽麴原釀醬油」、雲林的元長瓦磘社區的「瓦來磘．黑蒜」、台南玉井愛文山的「忘年之交果乾禮盒」，以及南投在地埔里籃城社區所推出的「埔里放伴米」。

南投縣政府說，活動期間的假日都有精彩活動，包括10月7日的千人茶會、10月10日的千人揉茶，至於10月13日的馬拉桑野餐趣則是今年新增大型活動，相關活動及表演訊息可上活動官網查詢。

▲照片由南投縣政府提供