紐約我來了！台灣彩繪列車今於中央車站啟程

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）交通部觀光局攜手台灣旅英原住民藝術家優席夫，於紐約市區打造台灣觀光彩繪列車，車廂外可見象徵台灣友善及好客精神的原住民笑臉，車內則以客家花布為背景，並繪有台灣地圖及「TAIWAN」大字。



紐約地下鐵台灣觀光列車（圖片來源：觀光局）

自由報導，觀光局局長周永暉表示，該列車是觀光局首次在美國紐約打造的台灣觀光彩繪列車，列車首航的中央車站是紐約第二大車站，共有66個月台，每天進出乘客數量也非常可觀，觀光局經過3個月與當地接洽、會勘及審查，才完成這輛觀光彩繪列車。

觀光局表示，首班列車在美國時間今（3）日上午啟航，希望能讓國外乘客感受台灣之美。

周永暉說明，該車廂彩繪由台灣旅英原民藝術家優席夫創作，以桃紅色為主視覺，車廂外部以原住民歡笑的圖像象徵台灣友善、好客，並透過青色色帶代表台灣綿延的山脈與優美海岸線的意象；車內彩裝則以客家花布為背景，展示台灣的旅遊景點、離島、小鎮、人文及美食等觀光特色，還能清楚看見「TAIWAN」字樣，天花板也繪有台灣地圖。

周永暉強調，觀光列車屬於移動式廣告，效益比車站的廣告多出5倍，他也希望該列車能在當地造成正面回響；對於媒體進一步詢問經費數字，周永暉只表示，美國當地給出很優惠的價格，並未提及數字。

另外，交通部擬推出樂齡獎勵旅遊方案，周永暉表示，該方案適用對象為60歲以上族群，但他強調，這不是補助方案，而是獎勵，因為獎勵會有其他配套措施，觀光局也正在和業者討論可行的方式，希望能在第四季刺激國內旅遊市場。