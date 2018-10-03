子樂投資90天打造 全球潮牌酒店「新竹英迪格」

子樂投資(RIANT CAPITAL) 與洲際酒店集團(IHG)首次合作，僅花費不到90天即完成新竹英迪格酒店(Hotel Indigo Hsinchu Science Park)的建置，即將於9月28日（五）正式開幕。開幕記者會預計將邀請子樂投資總裁詹偉立、台灣潮牌始祖黃子佼與新竹市長林智堅一同出席，還有許多遠道而來的貴賓到場，洲際酒店集團大中華區首席運營官Daniel Aylmer、酒店開發事業部副總裁Adam Riley、資深總監陳昌群Ivan Chen等等都將一起實際體驗新竹英迪格酒店精心呈現的「Lifestyle」玩味生活，以視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺等5感設計出「未來感的經典」重新定義商務旅宿，潮翻商務會議旅客需求。

新竹英迪格酒店，以「Tech for the Curious 以科技滿足好奇」為訴求， 為旅客打造與創意比鄰而居，獨一無二富含在地生活風格的商務旅宿體驗，從旅人一走入大門，迎面而來的互動科技看板，忽而幻化為炙熱的壁爐帶給旅客溫暖的感受，忽又出現靈敏可愛的大嘴鳥興致高昂的歡迎大小旅客的歸來；傳統接待大廳則是成了隨興悠閒的咖啡廳，給自己一杯咖啡的時間，輕鬆辦理入住手續；來到酒吧坐坐，抬頭一望，一雙雙搖晃紅酒、敲打打字機或手捏果汁的手，利用錯列的LED螢幕，傳達「手，無所不能」的數位藝術創作概念，日夜不同色調的呈現效果，營造各自風情，靈感來源自蘋果創辦人賈伯斯的想法「人的手是上帝最完美的創作，且手是身上最常使用的部位，並能直接聽命於大腦」。

為創造處處有驚喜的新奇感，新竹英迪格酒店整體傢俱設計則是來自於日法混血的新銳傢具品牌「Stellar Works」，創辦人堀雄一朗(Yuichiro Hori) 結集世界各地知名設計師，打造融合多元文化的傢俱設計。「Stellar Works」品牌DNA講究工藝、材料與設計，從許多設計巨擘崛起的Mid Century時期精神出發，希望在打造經得起時間考驗的作品之外，也重新挖掘世人遺忘的經典，有著豐富藝術底蘊與文化融合理念，思考新竹英迪格酒店的新潮概念，每件傢俱完美融入在雋永凝練，風格獨特又為人所愛的氛圍中，不論是實際乘坐體驗或營造的空間視覺，都讓旅客感受全身心靈放鬆的輕鬆感。

整體酒店的燈光設計則由UNOLAI DESIGN操刀，團隊主持人賴雨農曾拿下被譽為全球照明設計界的「奧斯卡」，也就是「國際照明設計師協會」（IALD）所頒發的設計卓越獎肯定，曾經手洛杉磯萬怡酒店、菲律賓證券交易所、日本福岡君悅酒店宴會廳等燈光規劃，設計作品分布於世界各大城市，在台灣繼成功改造台北101外牆燈光規劃之後，這次在新竹英迪格酒店設計案中大膽跳脫以往傳統的飯店燈光設計，以極富現代設計感的光線，並將新竹在地元素帶入酒店當中，將光影昇華於自然之中，在明暗之間療癒旅客的身心，創造出獨一無二風格旅宿體驗，也點亮新竹市最潮旅宿地標。