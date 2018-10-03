希爾頓逸林酒店首度登台  插旗台北飯店一級戰區

希爾頓集團（NYSE: HLT）旗下全服務品牌（Full-Service）希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）正式進軍台灣市場，選在台北市飯店一級戰區-中山區落腳，期許能為中山區帶來不同的飯店風貌與更多旅客。由九昱建設投資、希爾頓集團經營管理、台灣第一間希爾頓逸林酒店「DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan台北中山逸林酒店」，擁有106間客房、1間全日餐廳與1間大廳酒吧，將融入台灣、台北與中山區在地文化特色，於2018年12月正式與旅人見面。

DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan台北中山逸林酒店，位在中山北路一段與七條通交叉口，酒店正門臨整片綠蔭的中山北路，鄰近充滿歷史文化的條通商圈、台北當代藝術館、誠品生活南西店、新光三越南西館、光點台北…等知名景點，並位於中山北路/南京東西路交通薈萃之際，距離捷運中山站僅400公尺，對於商務旅行或休閒旅行的旅人們來說，絕對是最佳選擇。

DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan台北中山逸林酒店總經理吳維寧（William Wu）表示，中山區鄰近台北車站，是台北較早開發之區域，中山北路貫穿其中，沿線擁有許多銀行、飯店，同時也為一重要交通樞紐；而中山區另一特色就是條通商圈文化，街廓裡各式充滿日式異國風格店家，描繪出條通商圈的多樣面貌，加上百貨商圈、藝文展演活動林立，更讓中山區展現出其獨特魅力，這也是希爾頓逸林酒店決定選擇中山區作為台灣第一個據點的原因之一。

中山區飯店旅館林立，但目前僅有4間國際品牌飯店，DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan台北中山逸林酒店將會是此區域第5間國際品牌酒店。透過希爾頓集團經營管理、希爾頓逸林溫暖特殊的品牌特色以及全球擁有超過7,400萬名會員以上希爾頓榮譽客會（Hilton Honors）系統的導入，相信絕對能為台北飯店市場帶來新氣象。