【揭開母乳迷思】感冒、服藥後不能餵母乳？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）現代社會越來越提倡母乳，但是社會大眾普遍對母乳存有某些迷思，例如：感冒或服藥後不能餵母乳，對此，看看國健署和小兒科醫師有何不同見解。

許多科學研究證明母乳中富含對於嬰幼兒腦部發育、潛能發展、成長所需和提升免疫力的關鍵營養，例如較廣為人知的乳鐵蛋白和免疫球蛋白。但母乳媽媽不是鐵打的，一旦感冒了怎麼辦？母乳滴滴珍貴，如果倒掉會很可惜，但此時哺育母乳恐增加寶寶感染感冒的機率？

引述華人健康網報導，台北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科王培瑋醫師表示，媽媽在感冒期間仍可以持續哺餵母乳。事實上，在媽咪接觸到外界的各種細菌或病毒時，身體自然會產生能對抗入侵病毒的抗體，而這些抗體也會隨著乳汁的分泌，傳給食用的寶寶，不僅不會害寶寶因此感冒，反倒還能像施打預防針般，提供給寶寶足夠的保護。

而寶寶喝了含有感冒藥的母乳也會影響其生長發育，對健康產生不良影響？國健署則表示，母乳媽媽服用一般藥品不會影響寶寶，但看診時最好告知醫生自己在餵母乳，請醫生開藥特別注意。

不過哺育母乳時，為避免透過飛沫或口水傳染的可能性，應佩戴口罩，餵食和抱寶寶前應先洗手，避免親吻寶寶，如此才可將傳染風險降到最低。

但仍有某些藥物不建議母乳媽媽服用，建議停餵母乳，例如：抗癌化學藥物、放射性同位素、毒品、抑制母乳分泌的藥物、抗癲癇藥物、大量抗組織胺或磺胺類藥物等。