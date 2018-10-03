任重道遠 台積電創辦人張忠謀出任APEC領袖代表

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總統蔡英文今（3）日召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀擔任我國代表，出席今年11月在巴布亞紐幾內亞舉行的APEC經濟領袖會議。

蔡英文表示，今年APEC主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」。她從三個面向說明了為何張忠謀是代表參加APEC的不二人選。

首先，張忠謀在國際產業界具崇高地位，適合代表台灣在經濟層面上，與各國領袖展開對話交流。再者，多年來張忠謀對台灣科技產業及數位發展貢獻卓著。此外，張忠謀是台灣共識，無論在整體台灣社會，政府、民間或者是企業界，都具廣泛代表性，備受各界認同。

蔡英文並在記者會上對代表團交付兩個任務。

第一個任務，是請張忠謀率領代表團，和各國代表進行建設性對話，掌握經濟局勢，發掘合作機會。她指出，國際經濟情勢正快速變化，不僅有大國之間的貿易摩擦，更有數位時代帶來的巨變。她期許能借重張忠謀的專業，為台灣掌握快速變動的發展趨勢。

第二個任務，則是要向國際社會展現台灣在數位經濟時代中，擁有的實力及經驗。蔡英文相信，張忠謀在與APEC各國領袖會談時，能讓世界了解台灣在數位科技上的成就，以及台灣在縮小數位落差、全球發展數位合作的網絡中，台灣絕對扮演關鍵角色。