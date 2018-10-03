總統府光雕秀 10/5-10/10晚間絢爛登場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總統府昨（2）日宣布，將於10月5至10日共6天，在府前凱達格蘭大道舉行國慶光雕表演，時間為每晚間時至9時30分，每30分鐘演出一次，歡迎民眾蒞臨觀賞。

總統府發言人林鶴明表示，總統府周邊有關國慶大會的布置已在緊鑼密鼓進行中，有鑑於去年府前光雕秀頗受好評，今年亦將延續這項藝術展演，但在內容設計上會融入新創意與表現方式。

光雕秀台灣意象（圖／中華文化總會）

主辦單位中華文化總會副秘書長李厚慶、光雕藝術總監陳怡潔，以及光雕音樂總監周恆毅在記者會上說明了本次光雕展演的構思、模擬，及音樂設計理念，並播放一分鐘片段演出，呈現今年國慶光雕內容。

文化總會表示，本次將總統府建築再度化身投影布幔，透過全長140公尺的總統府建築光雕，以「同心」、「連結」、「共生」的初衷，凝聚台灣各地的特色，探索台灣生物多樣性的豐富面貌，並分享台灣運動員在亞洲運動會上的亮眼表現，與全民一起見證這片土地所孕育出的生命力與感動力。

光雕秀台灣意象（圖／中華文化總會）

光雕藝術總監陳怡潔指出，光雕內容包括台灣各縣市特色亮點與島嶼豐富的生命力，像是蘭嶼角鴞、珠光鳳蝶、裳鳳蝶、黑面琵鷺、石虎、白鼻心，與綠蠵龜、鯨鯊、龍王鯛等海洋生物等。另外，展演中也將納入越南、泰國、印尼、菲律賓等「新住民」的語言與紋樣，展現多元文化能量。

本次光雕展演的音樂設計亦是搭配光雕演出內容全新編曲，邀請曾多次擔任金曲評審，現任台灣流行音樂產業技術發展協會秘書長周恆毅擔任音樂總監。音樂結構分為第一段-探索海洋，以充滿島嶼性格的大自然環境交響樂，營造在浩瀚海洋中前進的感覺。第二段-活力台灣，以環繞式音效與打擊節奏，呈現3D立體感與城市能量。第三段-悠遊寶島，以電子音樂風格，帶大家回到80、90年代經典電玩遊戲畫風。第四段-英雄之路，以最能撼動人心的搖滾樂為基底，加入大量人聲合音。

本週五（5日）晚間7時將舉行第一場國慶光雕點燈儀式，由陳建仁副總統代表出席，歡迎大家前來欣賞。