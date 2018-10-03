央行報告楊金龍示警  七國貨幣風險高

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中央銀行發布最新書面報告，點名斯里蘭卡、南非、阿根廷、巴基斯坦、埃及、土耳其和烏克蘭等七個新興經濟體面臨匯率風險，台灣及南韓等匯率風險相對偏低，新台幣尤其穩定。總裁楊金龍今（3）日赴立法院財委會進行業務報告。

工商時報報導，根據書面報告，今年4月以來，美國雙率雙升下，阿根廷及土耳其等財政體質偏弱新興經濟體面臨貨幣重大貶值壓力，至9月28日止，阿根廷、土耳其貨幣貶幅分別超過50％及35％。

至於斯里蘭卡、南非、巴基斯坦、埃及、和烏克蘭，在野村控股（Nomura Holdings Inc.）9月發布最新分析達摩克利斯指數（Damocles）中則是被標示面臨匯率風險。

另外，今年以來，亞洲的印度、印尼及菲律賓等國貨幣已分別貶幅12％、9％、7.6％。

反觀新台幣匯率變動，楊金龍認為，由於台灣經常帳持續順差，自2008年（金融海嘯）以來均呈現上揚走勢，且統計至今年8月底外匯存底約4,599億美元，顯示國際收支健全及外匯存底充沛。

截至6月底台灣外債僅約1億美元，2008年以來貨幣機構存款及放款與投資均正成長，顯示金融體系流動性充足，承受資金外流的能力較佳，均有助新台幣匯率維持動態穩定。

楊金龍27日才指出全球經濟前景面臨四大風險，包括美國貿易政策不確定性、新興市場金融情勢惡化、中國經濟金融下行及地緣政治風險。