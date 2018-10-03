北市今年首例茲卡確診案例　30多歲男長期旅外工作

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市爆出今年首例境外移入茲卡病毒感染症，為國內今年第二例境外移入茲卡病毒病例，北部30多歲本國籍男性，長期在越南工作，9月20日發病後，23日返台，30日確診為茲卡病毒感染症病例。

疾管署表示，該個案6月24日至9月23日於越南工作，於9月20日出現耳下、後眼窩痛及紅疹症狀，曾自行服用成藥，22日紅疹逐漸消退，隔日自越南搭機返回台北住家。9月26日就醫、採血送驗，並於9月30日研判為茲卡病毒感染症確定病例，目前已出境返回越南工作。

依據世界衛生組織發布之最新疫情概況，全球2015年起累計71國/屬地出現本土流行疫情；其中亞洲部分，疾管署目前將持續具流行疫情或可能有本土傳播之越南、菲律賓及新加坡等國，旅遊疫情建議列為警示（Alert），另泰國、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞、印度、馬爾地夫、印尼、緬甸等國曾有疫情，惟尚無證據顯示當地已阻斷病毒流行，旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

離開流行地區後請落實「1+6原則」。（台北市政府衛生局提供）

疾管署呼籲，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

離開流行地區後請落實「1+6原則」，暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。