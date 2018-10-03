削減工時、生產力反增 紐西蘭幸福企業擬周休3日

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）紐西蘭一家公司日前進行了一項縮減工時實驗，周休三日，結果發現員工工作效能不減反增，如今老闆打算將這項作法制度化，要率紐國之先，成為令人艷羨的幸福企業。

《衛報》報導，Perpetual Guardian是一家處理遺囑與信託基金的公司，今年稍早展開了為期8周的實驗，全國16間營業處共240名員工，一周只需工作4天，薪資不變。公司並聘請兩家獨立研究機構評估此計畫對公司與整體勞動力的影響。

執行長柏恩斯（Andrew Barnes）透露，縮減工時後，員工滿意度、對公司忠誠度都上升了，且工作表現更優，生產力亦未受影響。人資部門指出，這項實驗是為了讓員工工作更彈性，他們因此能更專注、更有動力工作，從而提升工作效率。公司董事會將於未來數周決定，是否持續實施這項計畫。

研究指出，縮減工時有助提升生產力。德國在經濟合作暨發展組織（OECD）會員國中，工時最短，可生產力最高。超時工作反而會導致請假天數增加，據統計，2016年，員工因工作相關壓力、憂鬱等情況未上班天數，高達1,250萬天。

根據勞動部數據，OECD成員國中，台灣2017年工時2,035小時，是第4高，僅低於新加坡、墨西哥及哥斯大黎加。2017年工時最低者為德國，1,356小時。