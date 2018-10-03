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康芮颱風路徑預測更新　安倍看到都傻眼了

康芮颱風最新消息。台灣氣象局和日本氣象廳預測路徑都指出，它可能會前往日本。

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By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/10/03 09:09
（翻攝自日本氣象廳網站）

日本氣象廳在日本時間2018（平成30）年10月3日上午9點公佈的康芮颱風最新路徑預測圖

（翻攝自日本氣象廳網站）

(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)康芮颱風最新消息。台灣氣象局和日本氣象廳預測路徑都指出，它可能會前往日本。

根據台灣氣象局在今（3）日淩晨2點發佈的最新資訊，康芮颱風目前位於台灣西南方，時速約為17公里，行經方向為西北。颱風中心氣壓是925百帕，近中心最大風速每秒為51公尺，瞬間之最大陣風每秒則是63公尺，七級風半徑來到250公里，而十級風半徑則是80公里。

台灣氣象局在2018年10月3日公佈的康芮颱風衛星照片（翻攝自氣象局網站）

日本氣象協會報導，康芮將在今日，前往沖繩縣南方，並在5日北上通過東海。之後，協會預測，康芮行徑方向將轉為偏東，可能進入日本海地區。

因此，報導説明，與潭美颱風相比，康芮颱風可能對新潟縣、石川縣等日本海側地區，造成較大影響。不過颱風路徑未知數仍大，因此之後預測可能還會出現更改。

台灣氣象局在2018年10月3日公佈的康芮颱風路徑預測圖（翻攝自氣象局網站）

接著來看看颱風對台灣的影響。天氣職人-吳聖宇則説明，康芮颱風颱風由於通過潭美留下的冷水坑，因此強度會減弱，靠近台灣時，可能只剩中度颱風的強度。另外，他還表示，今日開始北部、東北部及東部，會開始受到外圍環流影響，出現降雨，在週四及週五影響則會變大。周末天氣則較穩定。

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