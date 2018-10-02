蘋果日報: 劉泰英密會北韓特首 商討開發新義州

(台灣英文新聞/ 報導) 《蘋果》獨家報導說，北韓前領導人金正日義子、新義州特首楊斌上周六悄悄現身與國民黨前大掌櫃、台綜院創辦人劉泰英密會，討論攜手台商、南韓樂天、馬來西亞雲頂集團等前往開發新義州一事。



報導指出，新義州特區是北韓前領導人金正日在2002年交由楊斌以該區特首的身份來主導開發，楊斌當時即找上劉泰英，盼攜手開發北韓新義州特區。然而楊斌後來被北京政府以逃稅為由監禁起來，美國也表態不樂見台灣協助北韓發展經濟特區，新義州開發計畫因此停擺。



《蘋果》報導說，被釋放後的楊斌因川金會後，北韓改革開放，在領導人金正恩的同意下，重新負責新義州特區的開發規劃，6月再度來台拜會劉泰英，重新討論如何開發新義州特區，上周六更再次抵台。



根據《蘋果》的報導，同場出席的不僅有台灣商界人士，令人未預料到的還有南韓樂天，馬來西亞雲頂集團的代表。



「新義州特別行政區」位於中國和北韓邊境的鴨綠江畔，原是平安北道新義州市的一部份，根據維基百科的資料，是由北韓最高人民會議常任委員會於2002年9月12日發布政令成立。報導說新義州特別行政區，仿效香港、澳門特區模式推動經濟改革，不過這項計劃卻因為首任特首楊斌於2002年11月因逃稅遭中國逮捕，各項建設因此停滯。