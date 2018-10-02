「我在王朝誰來搗蛋」 萬聖節限定活動

不用出國也能體驗西洋萬聖節！台北王朝大酒店即日起推出「我在王朝誰來搗蛋」活動，推出萬聖節限定商品與活動，包括推出南瓜造型蛋糕、骷顱莓果蛋糕、造型杯子蛋糕及巫婆手指餅乾等，將搞怪、可愛的節慶元素融入甜點裡，造型相當吸睛、誘人。另外，在10/21至10/31活動期間，另有拍照打卡活動，除了可免費獲得萬聖節棒棒糖造型餅乾外，還有機會獲得SUNNY BUFFET自助餐下午茶券。

由台北王朝大酒店烘焙坊製作的萬聖節限定商品，主打超精緻的巫婆手指餅乾，原料採用進口奶油與杏仁粉，指甲部分以杏仁製作，造型十分逼真，每入40元；可愛的6吋南瓜造型蛋糕使用法國鮮奶油拌入南瓜泥增加滑順口感，製成戚風蛋糕，老少咸宜，每顆900元；骷顱莓果蛋糕為6吋巧克力口味蛋糕，每顆900元，內餡使用酸甜的綜合莓果，從中切開來會流出紅色莓果汁，特色十足，絕對是萬聖節拍照打卡首選。

咖啡廳SUNNY CAFE從10/1至10/31販售萬聖節限定商品，顧客現場與萬聖節商品拍照打卡，上傳至個人社群，並且Tag台北王朝大酒店帳號，即可享有萬聖節商品買二送一優惠。王朝大酒店也將透過10/12臉書直播活動，由官方粉絲團小編為粉絲進行萬聖節商品開箱介紹，直播當日只要在指定貼文下方留言，就有機會抽到萬聖節驚喜甜品福袋。

自助餐廳SUNNY BUFFET在10/21至10/31活動期間，甜點區同步供應多款可愛的萬聖節甜品，現場安排拍照打卡活動，顧客只要上傳自己認為最美味的餐點組合照片至SUNNY BUFFET粉絲專頁指定貼文底下，即可參加抽獎活動，有機會獲得SUNNY BUFFET下午茶餐券；活動期間，12歲(含)以下兒童穿著萬聖節服裝或在臉上塗鴉，並上傳到台北王朝大酒店粉絲專頁指定貼文底下，還可免費獲得萬聖節棒棒糖造型餅乾，想要全家一同感受萬聖節氣氛，來王朝就對了。