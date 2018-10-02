中東風情辛香上桌  台北福華土耳其美食節 

土耳其菜為世界三大美食中其中之一，想吃土耳其美食卻不想搭十個小時的飛機嗎？台北的朋友有福了！台北福華大飯店自10月1日起至10月21止，於館內花園大道自助餐舉辦「土耳其美食節」特別邀請駐台灣台北土耳其貿易辦事處為活動指導單位，並特聘駐台代表巴沐恩(Mr. Murat Baklaci) 私人御廚依布拉辛(Mr. Ibrahim Parlak)至飯店操刀，受邀料理的依布拉辛，師承鄂圖曼土耳其帝國代代相傳的御廚，研習廚藝近三十多年的他走訪各地，座上賓不乏國際級運動員、政治家、影星、企業大亨等名人。這次以正統土耳其家鄉料理方式將冷菜、湯品、熱菜、甜點等多達35道代表料理入菜，為融入土耳其當地文化，餐廳現場也展示土耳其生活文物，邀請民眾品嚐世界三大美食之一的土耳其菜餚，從簡易生活美食初探土耳其這迷人的神祕國度。

土耳其菜色喜好大量使用番茄入味，亦講究原汁原味以黃油、橄欖油、優格、牛奶、鹽、洋蔥、大蒜、香料和醋搭配加以突出，更使用中東辛香料有蒔蘿、羅勒、青辣椒、薄荷葉，讓菜餚的味覺層次更加豐富，烹飪方式多為燉、烤，例如沙威瑪、烤青椒、烤洋蔥等；其中聞名的就是土耳其烤肉(kebab)，尤以烤小羊排聞名，將脛骨用炭火慢烤，烤到皮現金黃色，酥脆滑嫩且多汁又無腥膻味，是土耳其美食之一，加上以扁豆熬煮成湯或加入優格，成為酸中帶甜的扁豆湯；牧羊人沙拉多選用白豆、新鮮蔬菜蕃茄、小黃瓜、青紅椒、洋蔥等淋上橄欖油、優格等，清脆爽口又健康，還有像是手捏生牛肉丸、土耳其沙威瑪還有口水直流的綜合烤肉等熟悉口味料理，盡在「土耳其美食節」呈現。

用餐同時用咖啡占卜，因為「土耳其咖啡，不只是咖啡！」土耳其不僅有香濃咖啡，還有神奇的咖啡占卜。享用完香濃的土耳其咖啡，千萬不要著急離開，不然就會錯過「見證奇蹟的時刻」主要觀看咖啡喝完後，殘渣所形成的圖案，可預測未來四十天內事情，也是土耳其人和朋友聚會時必備的趣味活動。吃完美食再算算最近的運勢，想要遊歷土耳其民眾趁此機會，先嚐「土耳其美食節」；後訪土耳其遊覽。這樣，你才不虛此行！

台北福華表示，台灣旅客赴土耳其觀光人次逐年增加，隨著土耳其航空開啟台北至伊斯坦堡直飛航線後，加上結合台北國際旅展等行銷，土耳其航空公司為了推廣土耳其文化旅遊，特別贊助從台北直飛伊斯坦堡的往返機票作為獎品。利用親切的家鄉美食，藉助味蕾記憶，揭開這帶點神祕的香料國度面紗。

「台北福華土耳其美食節」平日午餐每位NT$900+10%，平日晚餐每位NT$980+10%；假日午晚餐NT$1080+10%，訂位專線：(02)2326-7415。活動期間現場消費滿2000元，即有機會抽中台北福華花園大道餐飲券、餐飲抵用現金券、土耳其國慶酒會入場券，最大獎有機會獲得土耳其航空台北-土耳其雙人來回機票。

花園大道 訂位電話：02 2326 7415