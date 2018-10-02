地獄走一遭！嘉義辦藝術家講座　暢談勇渡罹癌逆境

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）許多人視生命中出現的苦難，為上帝給的禮物，因而換一個角度讓自己堅強並勇於面對困境，嘉義市文化局邀請8名跨界藝術家，將於10月至12月間舉辦5場講座，邀請講者分享他們與病魔對抗的過程，並如何走出困境的過程。

嘉義市文化局於今（2）日舉行「醫∕藝製造．美麗化身─上帝給的禮物」記者會，並且預告自即日起至12月，將邀請8名曾經罹癌的藝術家，以接受「上帝給的禮物」為題舉行5場講座，分享病痛對他們生活及創作造成的影響，以及如何面對的過程。

中央社報導，嘉義市文化局長林青萍指出，藝術家面臨「上帝的考驗」或許是「上帝的祝福」。所謂「人生如旅」，每個地方都有風景，這次舉行的藝術系列講座，講者多在逆境中受到祝福，也藉此領悟人生，並激發出藝術創作的巨大能量。

策展人樓閣舞蹈團藝術總監石志如表示，她從藝術家轉換成評論者，所歷經的轉捩點，也是生病。這次邀請的藝術家，都是在生病之後，產生不同的藝術創作，也對生命有不同的看法，希望透過講座，將不同的視角回饋給社會。

石志如指出，這8名講者包括金鐘獎最佳女配角黃柔閩、鋼琴家林慧玲、旅美音樂家胡宇君、盜火劇團藝術總監謝東寧、南京劇場編劇劉天涯、學者張曉華、中研院的博士後研究員徐瑋瑩，還有她本身。

她說，講者所談的，包括心靈在肉體脆弱時，如何發揮療癒力量，與病魔奮戰不懈，以及藝術家們如何藉由藝術表現，傳達生命中的種種況味，將與聽眾分享他們心中的恐懼、勇氣、體悟與寧靜。