PGA高球好手潘政琮創下台灣選手最佳年度排名

富邦金控贊助高球好手潘政琮為台灣男子職業高球再創高峰!今年PGA賽事中，潘政琮先於「溫丹錦標賽」(Wyndham Championship)以總桿262奪下並列第二，並於PGA季後賽事第二戰「戴爾科技錦標賽」(Dell Technologies Championship)以總桿272桿拿下並列第四的佳績。轉進美國職業高球第三年，就以年度總排名35名寫下PGA史上臺灣男子高球選手最佳排名，順利晉升世界百大選手，同時也是唯一打過美巡賽季後賽的華人選手！

除了個人表現亮眼，潘政琮近年也致力於培育新一代的選手。潘政琮表示「從開始到PGA，一路上都有大家的祝福與鼓勵。現在，我想用更多的力量來幫助台灣的青少年高爾夫選手」。潘政琮今日宣布將以個人名義冠名贊助美國青少年高爾夫協會(American Junior Golf Association，簡稱AJGA)，於2019年4月中旬舉行「潘政琮AJGA青少年高爾夫錦標賽」(C.T. Pan Junior Championship」)，並提供十個外卡名額給臺灣高球小將，讓台灣小將有機會拓展國際視野，躍升更大的舞台。

此次十名外卡名額中，將由中華高協2018年12月所舉辦的「2019上半年國家隊選拔賽」男女各前三名的選手。另外，潘政琮也將提供長期贊助商富邦金控及長榮航空各兩張外卡資格，感謝贊助商長期以來對於他的協助以及對高爾夫運動的支持。

富邦金控資深副總陳昭如表示，潘政琮是富邦贊助的第一位男子高球選手，自他2015年轉職業選手後沒多久，富邦就成為小潘的後盾，希望透過我們的贊助讓小潘無後顧之憂地發揮高球天分，在國際高壇發光發熱，讓世界看到台灣高球的實力！而小潘也不負眾望，轉職業僅三年時間，就能在PGA取得如此佳績，富邦與有榮焉。

陳昭如指出，「傳承」是富邦長期以來耕耘台灣高球的核心精神，舉辦至今已長達16年的富邦長春公開賽，多年來在賽事期間，富邦借重各國長春名將的實戰經驗，舉辦過「希望種子訓練營」「薪傳比洞賽」、「菁英培育營」及「傳承配對賽」等，藉由多樣化的管道讓台灣的高球小將得以師法前輩，傳承實戰經驗及技巧，至今，已有超過120名青少年新秀選手受益。小潘本次也本著「傳承」的精神冠名贊助「潘政琮AJGA青少年高爾夫錦標賽」，並且將他個人可推薦的10個外卡參賽資格全數提供給台灣的小將們，為這些未來高球種子創造更大的舞台，實屬難得。未來富邦也將持續舉辦大型國際高球賽事，並致力於傳承及培育年輕的高爾夫種子，為台灣高球盡一份心力！

「潘政琮AJGA青少年高爾夫錦標賽」(C.T. Pan Junior Championship」)將於2019年4月18至21日，於美國德州金伍德俱樂部「The Clubs of Kingwood」舉辦。來自各地132名12-18歲以下之青少年高球好手，將齊聚一地競技，為挺進高球之路努力。AJGA賽事，正是開啟小潘高球之路的起點。因此，贊助並支持台灣小將進軍，意義非凡。

2007年杜哈亞運，潘政琮以臺灣最年輕奪牌選手身分贏得銀牌殊榮，橡樹谷學院提供AJGA外卡推薦名額，讓年僅15歲的潘政琮參加AJGA南加州經典賽(Tomato Bank Southern California Classic)，並以第四名的佳績取得了隔年AJGA的全年參賽資格，開啟小潘入選美國華盛頓大學校隊的契機，以及進入美國職業高球領域的機會。

期許此次「潘政琮AJGA青少年高爾夫錦標賽」之舉行，能讓臺灣有天分、肯努力的年輕選手可以一起踏上更高的舞臺。