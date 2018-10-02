新北藝術滿城香活動  邀請小四3萬5千名師生看戲!

新北市「藝術滿城香活動」於今(2)日在市政府3樓多功能集會堂由南強工商帶來首場《胡小桃與他的朋友》熱鬧開場，活動自107年10月2日起至107年12月20日止，將由南強工商、莊敬高職、黎明技術學院與國立臺灣戲曲學院表演團隊帶來42場次演出，讓全市國小4年級約35,000名師生有機會跟藝術約會!

教育局黃靜怡副局長表示，新北市自99學年度起首創「藝術滿城香」，今年邁入第九年，安排小四生在正式演藝殿堂欣賞戲劇演出，讓小朋友學習劇場基本禮儀，認識並介紹劇場的幕前幕後，培養藝術欣賞興趣，同時引發對戲劇藝術的興趣及對生活的想像。

今日由南強工商首場演出，其中演員吳心宇等6位演員也曾在小學四年級參加新北市藝術滿城香活動，埋下藝術種子，多年後站上舞台，換自己帶給現場小朋友深刻劇場體驗，格外有意義！東山國小學生陳和麒說，第一次到新北市政府看舞臺劇表演，還能跟1000位別校學生一同觀賞，好特別喔！自己因為喜歡戲劇表演，所以參加學校的皮影戲社團，現在會用5種不同的聲音說話，以後表演藝術課要更認真學口白，像大哥哥一樣講得很精采。

今年活動分別由南強工商、莊敬高職、黎明技術學院與國立臺灣戲曲學院表演團隊帶來演出。南強工商《胡小桃與他的朋友》小桃與朋友勇敢面對魔王威脅與考驗，生動演出自閉症者面臨的困難與合宜對待方式；莊敬高職《髒小孩！細菌兵團的逆襲！》主角小寧因髒亂引發細菌兵團大舉入侵，提醒孩子注意清潔衛生；黎明技術學院《五寶歷險記Ⅱ-海王子》國王與海王子難過面對廢棄家園與鯨巴辭世，反思非法採礦與盜取珊瑚礁對海洋環境的破壞；國立臺灣戲曲學院《新魔法五兄妹》五精靈在父母外出後，吵吵鬧鬧卻不忘居家安全與自我照顧。本活動將有全市約35,000名師生觀賞大型舞臺劇表演，小朋友在精采演出中學習愛自己、愛他人與愛環境，達到藝教於樂成效。

教育局表示，藝術滿城香是新北首創且持續深耕活動，不但提供孩子與戲劇接觸的經驗，更提供有表演藝術等專長的學生展演舞台，多年來深獲教師與家長肯定，期待藉由欣賞與表演雙贏的體驗，營造學生美感人生。