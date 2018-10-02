富邦e+ APP 推出結合歷史回測的智慧選股功能

在茫茫股海之中，上百種指標、上千檔商品，加上市面上選股工具繁雜的情況下，投資人需要花費大量的精力去解讀股市的海量資料，富邦證券為了幫助客戶即時掌握投資利機，迅速篩選出有投資收益的潛力股，在「富邦e+」行動APP推出結合歷史回測與指標篩選的選股工具，可將設定的自選股、各類型的概念股與集團股等個股，利用股票分析工具，以簡單易懂的操作設定，挑選符合客戶條件的股票，減少客戶搜尋股票及研究分析的時間，提升交易的便利性。除了基本的複合式指標條件功能，更透過歷史回測資料，即時計算出指定指標下的商品回測勝率，讓客戶只要選擇條件，再根據回測勝率，就可以輕鬆選出理想的投資標的。

「富邦e+」是富邦證券2015年自行研發的下單平台，提供投資人高度個人化自主下單模式，無論電腦或智慧型手機皆可以下載使用，滿足各類型投資人需求且不間斷地推出金融創新服務功能，除了近年來被銀髮族群熟用的「指紋辨識登入」以及「台股行動語音助理」功能外，另外開發如同電腦下單軟體的「閃電下單功能」，讓客戶可以更加直覺地感受行情與快速點選進行交易，以滿足追求行情與快速下單的客戶；目前金管會決議在2019年實施證券逐筆搓合交易，待相關制度上線後，客戶可透過該功能得到更高的交易效率。

富邦證券近年來在金融創新服務領域不斷的投資研發，積極取得各項發明專利，不斷投入各項開戶及交易平台/APP之優化，期盼能給予客戶更優質的線上金融服務體驗。富邦證券在「富邦e+」行動APP有三大首創功能：分別是(1)多圖技術分析功能：可在同一APP畫面上自訂多組技術分析走勢圖，讓客戶無須切換商品或週期，即可同時呈現多組技術分析走勢圖，宛如電腦看盤軟體般強大。(2)語音操作模式：讓使用者可用類似Apple Siri口語方式執行交易或查詢報價與帳務。(3)同時支援Android/iOS/三星等行動裝置指紋辨識登入。

為回饋客戶多年支持，富邦證券特別推出「擁富邦e+ 天天交好運」活動，即日起到2018年底，只要透過「富邦e+」APP成交台股證券商品(不限金額)，當日即可在「富邦e+」APP點選左上角選單>富邦e好康>【富邦e+交好運】專區，線上抽7-11 City Cafe熱拿鐵乙杯，每日50名，每ID每日可抽一次。為了要讓客戶使用更快速的行動理財服務，富邦證券也將持續挖掘客戶未被滿足的需求，繼續研發創新服務功能，竭誠歡迎所有投資人到富邦證券體驗創新的數位服務力！若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com)或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。­­