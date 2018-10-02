新南向招商活動2.0，證交所歡迎18家優質越南企業來訪

為響應「新南向政策」，證交所海外招商腳步馬不停蹄，尤其今(107)年兩度赴越南辦理招商活動，爭取當地臺商回臺上市；更首度攜手工研院提供臺商一站式完整服務，協助企業進行籌資、升級及轉型，獲得廣大越南臺商熱烈迴響。今(2)日由安侯建業會計師事務所偕同18家越南當地(越資)企業拜訪證交所，期望瞭解臺灣資本市場優勢與競爭力。

證交所簡立忠總經理表示，臺灣資本市場較新南向國家更臻成熟，可提供越南企業上市籌資的平臺。截至目前已有7家東協地區外國企業在臺灣上市，其中豐祥-KY(2014年上市)、泰昇-KY(2016年上市)及預計年底上市的富林-KY皆為營運地在越南的臺資上市公司；另已申報上市輔導之公司來自東協市場占比亦已顯著提升至20%，顯見證交所近年深耕新南向國家已見成效。

此次，越南當地企業參加安侯建業會計師事務所舉辦「KPMG Next」訪團，於先前亦造訪新加坡瞭解當地資本市場情況。儘管近年亞洲市場競爭IPO案源相當激烈，但臺灣在法規完備、政策穩定、作業效率等方面都相當優秀，IFRS、公司治理等推動更是完全與國際接軌；加上外國上市公司(KY股)上市後備受市場青睞，2017年週轉率及本益比高達225.69%及19倍，更勝東協地區資本市場，因此對追求穩定發展的中小企業非常有吸引力。藉由此次交流活動，讓證交所海外招商觸角由越南當地臺商擴及越資企業，提升臺灣資本市場的國際能見度。