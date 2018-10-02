(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)還停留在Java穩坐最盛行程式語言的時代嗎？媒體報導，大數據語言Python已追到Java身後，預計於明（2019）年，正式超越後者，成為最受歡迎程式語言。

美媒《Quartz》報導，根據程式設計者最愛的問答網站Stack Overflow數據，在2012年，與Python相關的問題，只佔了其問題總量的4%，但6年後的今天，Python相關問題總量已經飆升到1成，且Java相關問題數量正在下降，因此報導猜測，Python很可能在明年，取代Java，成為最受歡迎的程式語言。

Stack Overflow示意圖。内容為知名Python套件Numpy相關問題。旁邊徵人廣告為Stack Overflow主要獲利來源之一（翻攝自其網頁）

報導説明，Python人氣之所以會迅速提高，是因為它簡單易學，且可塑性高，例如除了可以拿來開發網頁外，還可以撰寫自動化及數據分析程式。另外，Python還可以拿來進行數值模擬，模型校準（calibration）等金融、總體經濟分析。

根據《Quartz》，Python是現在數據科學的中心：愈來愈多公司使用Python，撰寫機械學習和人工智慧程式，進行資料分析，因此熟稔Python的工程師，在市場上頗受歡迎。

報導介紹，在Python套件中，Stack Overflow上詢問度最高的，依序是常拿來讀取數據的Pandas、進行機械學習的TensorFlow、計算複雜數學的Numpy、以及數據視覺化套件Matplotlib。

美媒：Python明年將超越Java 成為世界最受歡迎程式語言