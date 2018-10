《屠殺》作者在台記者會　控柯文哲轉移葉克膜技術予中國醫師活摘器官

(台灣英文新聞/施家恩綜合報導)美調查記者兼作家伊森.葛特曼(Ethan Gutmann)著作的《屠殺》一書,內文指台北市長柯文哲過去曾透過中國組織「器官兩岸一家親」帶病人赴中進行器官移植,而這些器官都來自法輪功。2日下午,葛特曼在該書中文版的出版社蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝陪同下舉行國際記者會,控柯轉移技術予中國醫師做不法用途,也認柯是騙子。

葛特曼在記者會一開始談這本書《屠殺》的出書背景,也說中共是個劊子手,數十年來從活生生的政治及良心犯身上摘取器官做商業利用,不只法輪功學員,還有新疆維吾爾族人也是受害者。

葛特曼指他早在90年代就開始做了大規模調查及訪問,不斷挖掘出更多中共非法活摘器官的恐怖真實案例,他也提到曾來台的流亡海外新疆醫師安華托帝·博格達,安華托帝曾參與活摘器官,後受不了良心譴責而逃離中國並向世界揭露中共的殘酷手段,葛特曼也指安華托帝近期也將再度來台。

葛特曼在會中,強調不能讓中共暴行被世人遺忘,也批判在中共非法活摘器官暴行當中的中間人。

現場記者提問到葛特曼4年前替柯解圍,但現在對台北市長柯文哲態度的轉變,他回應柯之前還是政治素人,可以理解四年前他未交代全部實情,但他掌握權力後未把事情說明,令他失望。他也出示數張柯文哲許多年前在中國參與一器官移植會議的照片,指出照片中的數位與會醫師有活摘法輪功學員器官的嫌疑,柯卻在那場會議演講分享葉克膜技術,也是在場唯一非中國籍的講者。

現場也有人提問:「你認為柯文哲醫師是個騙子嗎?」(Do you think that Dr. Ko is a liar?),葛特曼回答「是的」(Yes.)。