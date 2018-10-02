光燦下的陰影 《幻土》揭新加坡移工困境

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）若《瘋狂亞洲富豪》描繪的是新加坡頂端奢富的一片紙醉金迷，黑色電影《幻土》闡述的就是星國底層社會晦暗無光的移工悲歌。

由楊修華執導的新加坡電影《幻土》（A Land Imagined），講述的是新加坡日以繼夜的填海造陸工程中，中國工人王必成失蹤、一名警探在調查時受到衝擊的故事。

王必成的孤寂生活，讓外界得以一窺絢麗的摩天大樓天際線之下，星國28萬外籍勞工的世界。他住在簡陋宿舍裡，下工後流連網咖打電玩，好友是一名負債累累的孟加拉移工。

電影色調充斥灰色與艷彩的對比，冷冰冰的宿舍與蒼涼的建築工地構築了灰濛濛的世界，對照的是極具視覺衝擊的霓虹街頭。《幻土》8月在瑞士盧卡諾影展（Locarno Festival）首映，就奪下了最高榮譽金豹獎。

移工福利團體「客工並重」（Transient Workers Count Too）Ethan Guo向《法新社》表示，當我們對新加坡本地人提起移工困境時，他們會說「不、不，新加坡法治完善，不可能發生這種事。」

導演楊修嘆道，亞洲貧窮地區的勞工，湧入新加坡謀生，在當地常常被視為「外來者」。移工居住品質低落、工時過長、不肖雇主不按規定支付薪資，甚至扣留護照，有如奴工。楊修華希望，該片能喚起世人對移工權益的重視。

《幻土》接著將至德國漢堡及加拿大溫哥華影展參展，年底在新加坡上映。

幻土電影海報（圖／幻土臉書）