熱愛重金屬、獨立、搖滾樂？「巨獸8.0」釋放音樂魂　淡水文化園區週末登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「巨獸搖滾音樂祭」（BeatieRock）今已邁入第8屆，曾孕育出許多台灣新生代樂團，包含草東沒有派對、血肉果汁機、大象體操等，被視為獨立樂團的推手，今年設置5大舞台，邀請共160組不同曲風的樂團及DJ表演，將於5日至7日的淡水文化園區殼牌倉庫舉辦。



（圖片來源：巨獸搖滾音樂祭）

此次邀請到的強大樂團陣仗，包含P!SCO、槍擊潑辣、薄荷葉、BB彈等，加上甫獲2018海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」的MAFANA，共計160多組橫跨多世代的樂團，除此之外，還有超過20組來自日本、香港、澳門等國際樂團。

值得一提的是，本屆也跨界邀影電影和政治圈的人物，分別為以《台北物語》「Tony」一角走紅的男演員邱志宇，將首次以創作歌手的身分，帶來自創曲表演、已報名登記參選本屆台北市議員的人氣Youtuber「呱吉」、「控場姐」苗博雅，以及眼球中央電視台主持人「動眼神經」等代表人物，也將共同打造巨獸搖滾。

主辦單位表示，2018巨獸搖滾與在地連結，將淡水文化園區分為五大舞台，分別為主舞台「臭油棧舞台」、「鐵道舞台」、「殼牌倉庫舞台」、「樹下舞台」，以及免費的「拜碼頭舞台」將設置於園區入口處，特別挑選具潛力的新團，讓樂迷進入主場前聽到未來新秀的創作演出，再決定是否進入巨獸搖滾體內同樂。

另外，在五大搖滾舞台的樂團演出外，還有設計多元DJ表演的舞台「吃到肉羹」，以及規劃市集，讓參與民眾不用走出園區也能方便吃飽喝足，現場更提供「小獸樂園」托嬰服務。

將於5日(五)在淡水捷運站旁淡水文化園區舉辦的 「巨獸搖滾8.0」，購票請上博客來，購買三日票券者將贈限量紀念T恤，詳情請上臉書專頁查詢。



首日節目單（圖片來源：巨獸搖滾音樂祭）



（圖片來源：巨獸搖滾音樂祭）



（圖片來源：巨獸搖滾音樂祭）