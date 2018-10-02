教育部境外生接待家庭計畫   增進理解與國際友誼

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓境外生有機會體驗台灣家庭生活並深入了解在地文化，教育部「友善台灣-境外學生接待家庭專案計畫」，協助全台30所大專校院建立接待家庭機制，截止目前已有3,942戶接待家庭完成培訓及認證，接待來自98國的4,560位境外學生。

近年來新南向鄰近國家境外生來台人數逐年成長，教育部於今年5月份在台北國際藝術村辦理「新南向國家文化藝術節」活動，並特別邀請來自印尼、印度、越南、泰國、菲律賓及台灣本土的講師分享其母國文化。

在36戶台灣接待家庭陪同下，來自全台23所大專校院的印度、馬來西亞、蒙古、日本、印尼、泰國、越南等國共約60名學生親身體驗新南向鄰近國家特有的文化活動，舉凡節慶、舞蹈、飲食、傳統服飾等等，豐富精采的文化體驗內容，帶動現場熱絡的氣氛。

教育部日前更辦理「中區舊城大縱走！中區境外學生x接待家庭相見歡茶會」，來自20個國家的境外生，與22戶台灣接待家庭齊聚一堂，藉此讓學生與家庭初步認識，增進彼此相互理解與國際友誼。

活動於舊台中市第一銀行的「中區再生基地」舉辦，建築本身散發的歷史氣息交織社區再生的活力，接待家庭與境外學生均感受中區舊城從沒落沉寂轉為蛻變重生的魅力。

境外生們表示，透過此次活動，在繁重課業之餘，了解台中舊社區的歷史變遷，是相當寶貴的經驗。