Line代幣經濟計畫　推5去中心化應用程式

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）Line台灣今（2）日公布LINE代幣經濟的詳細規格與技術，宣布計畫推出5個透過社群媒體運作的去中心化應用程式DApp，盼達到用戶與服務提供者雙贏局面。

LINE台灣今日公布LINE代幣經濟（LINE Token Economy）概念的詳細規格與技術，並宣布計劃推出5個全新、不同類別、透過社群媒體運作的去中心化應用程式，分別為預測類、問答類、產品評論類、美食評論類及地點評論類。

LINE台灣指出，代幣經濟是以LINE獨自開發完成的區塊鏈網路LINK Chain（主網）為核心所建構的LINK生態圈，目的是要用戶與服務提供者推動共創、雙贏的效益。另外，DApp（decentralized applications）則透過區塊鏈技術將營運方式去中心化以克服現有問題，因此，應用程式將透過整個網路而非單一伺服器來管理。

LINE台灣也表示，自16日起，LINE也將於全球數位資產交易所BITBOX中，開始為日本以外的全球用戶提供自創的數位代幣LINK。

據此，用戶只要註冊使用目前發表的這些DApp服務，或加入LINK生態圈中的服務，就能獲得LINE自行開發的數位代幣－LINK Point（日本市場）或LINK（日本以外市場），獲得之數量將依用戶的實際行為或對服務所做的貢獻程度而定。

此外，LINE台灣也表示，目前正準備推出開發者使用套件，預計於2019年將開放讓第三方服務商加入LINK生態圈。開發者有了使用套件，服務提供者不必耗費龐大的時間與金錢成本去開發、建構區塊鏈網路或代幣經濟，也可跨足代幣經濟。