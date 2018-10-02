中國金融危機民衆怒　十一國慶齊聚大城市抗議

(臺灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)昨（1）日是中國國慶日，但許多遭到P2P詐騙的民衆，選擇在這天走上街頭，抗議中國政府不作為。
法廣報導，網路上出現了號召P2P受害民衆上街消息，預計從中國國慶日當天持續到7日，標語是
「要賠償！要生存！要公平！要正義！不打標語不喊口號，維權者聚集，支持者圍觀，聚集萬人後齊唱國際歌去省政府，不到萬人，各自撤退，第二天再來」
，讓中國政府緊張。
自由報導，在昨日上海抗議行動中，民衆和警察爆發衝突，當局命令抗議民衆立刻解散，並帶走不少人。
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