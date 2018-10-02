新竹玻璃設計藝術節　20組藝術家重現在地美

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）2018新竹市玻璃設計藝術節，以「光動LIGHT- DRIVING」為題，近日已於玻璃工藝博物館及風livehouse登場，由格式設計策展並跨界邀請20多組設計師，將在地文化與玻璃工藝重新融合。



2018新竹市玻璃設計藝術節主題：光動LIGHT- DRIVING（照片來源：格式設計展策/汪德範）



（照片來源：格式設計展策/汪德範）

新竹市玻璃設計藝術節自1995年起，每兩年舉辦一次，今年強調加入設計美學，將「玻璃」想像為承裝新竹在地文化的容器，集結跨領域的設計師與藝術家，讓創意和玻璃材料發生靈活而有機的碰撞，並探討循環經濟、環境友善的議題。

文化局表示，風livehouse展場規畫有「凝視是光—八道聚焦玻璃的視線」、「設計是光—六組盛裝文化的新單位」、「折射城隍廟—傳統文化的當代透視」、「文化是光—與日本古道具和歐洲文具對映」及「療癒的玻璃—科學與啟蒙的光學」、「藝術是光—波光的漫舞與地軸的聲音」共6個展區，另外，還有建築大師簡學義的戶外藝術裝置，假日還安排舞蹈、音樂、DJ、藝術等表演。

此次，十分吸睛的主場館設計由2,800個可樂瓶構成，各展區的作品也很精彩，包含曾於台中菩薩寺開展的日本聲音裝置藝術家赤松音呂，其作品「手水缽漩渦裝置」也可見於展區「藝術是光／波光中漫舞的聲音」；春池玻璃攜手設計師吳孝儒，從台灣最常見的「143玻璃杯」出發，推出適合當下生活方式的新器型；另外，台灣藝術家何佳興和吳孝儒規劃「折射城隍廟／傳統文化的當代透視」，結合庶民及廟口文化重現在地美。

文化局表示，活動包括靜態展覽和動態表演。玻璃工藝博物館內的「金玻獎玻璃藝術暨設計應用創作比賽」得獎作品展，共展出15件入選作品，除「單一媒材類」、「複合媒材類」，今年還首度增設「工業設計類」與「新秀獎」。



展覽自即日起至7日，全票50元，優惠票30元，，新竹市民及6歲以下兒童免費入場（圖片來源：格式 InFormat Design Curating）



宣傳影片（影片來源：格式 InFormat Design Curating）