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中國突然停售新疆火車票　外媒：為了運送遭囚穆斯林

據聞，中國現在似乎正在透過鐵路系統，運送大批維吾爾人。

By  台灣英文新聞－編輯
2018/10/02 13:46
解放軍示意圖。解放軍建軍90周年校閱軍隊。 （中新社提供） 中央社。

習近平

解放軍示意圖。解放軍建軍90周年校閱軍隊。 （中新社提供） 中央社。 (來源 中央社)

(臺灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)據聞，中國現在似乎正在透過鐵路系統，運送大批維吾爾人。

綜合媒體報導，上個（9）月中旬開始，中國就將其關押的穆斯林，送往其他地區，人數高達20萬到30萬。

事實上，當局之所以要採取此措施，是因為他們關太多人，導致現在新疆監獄人滿爲患，甚至連監獄管理人員的親朋好友，都被關進去，而出現串通及機密外洩風險。

據報，中國還特別高薪禮聘甘肅等其它地區人員，來擔任監獄管理職務。另外，有人猜測，當局之所以要臨時封閉鐵路，是因為他們要運送大量穆斯林，去中國其他地區的監獄，解決人滿為患問題。

以下是稍早報導

(臺灣英文新聞/政治組 綜合報導)中國媒體報導，新疆將暫停發售10月22日以後的火車票。對此，中國網友開始猜測其背後政治意圖。

中國媒體在26日得知消息，表示為了調整列車運行，新疆境内鐵路暫停發售10月22日及其後的新疆内部和進出新疆車票。

媒體試圖安撫中國民衆，表示中國國情十一長假期間，火車仍會正常運行，但已經有中國網友在網路上，做出這些猜測。

中國突然停售新疆火車票　外媒：為了運送遭囚穆斯林
新疆
維吾爾
政治迫害

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