(臺灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)據聞，中國現在似乎正在透過鐵路系統，運送大批維吾爾人。

綜合媒體報導，上個（9）月中旬開始，中國就將其關押的穆斯林，送往其他地區，人數高達20萬到30萬。

事實上，當局之所以要採取此措施，是因為他們關太多人，導致現在新疆監獄人滿爲患，甚至連監獄管理人員的親朋好友，都被關進去，而出現串通及機密外洩風險。

據報，中國還特別高薪禮聘甘肅等其它地區人員，來擔任監獄管理職務。另外，有人猜測，當局之所以要臨時封閉鐵路，是因為他們要運送大量穆斯林，去中國其他地區的監獄，解決人滿為患問題。

以下是稍早報導

(臺灣英文新聞/政治組 綜合報導)中國媒體報導，新疆將暫停發售10月22日以後的火車票。對此，中國網友開始猜測其背後政治意圖。

中國媒體在26日得知消息，表示為了調整列車運行，新疆境内鐵路暫停發售10月22日及其後的新疆内部和進出新疆車票。

媒體試圖安撫中國民衆，表示中國國情十一長假期間，火車仍會正常運行，但已經有中國網友在網路上，做出這些猜測。

所有火车票停售，中国各省民警，特警，狱警大批前往'新疆'。。。看来确实是在转移大批維吾尔人。以后还会转回来?基本无望。这很可能是大屠杀的前奏。各国政府必须质问中国! https://t.co/ZSzohbddw8 — Uyghur from E.T☪ (@Uyghurspeaker) 2018年9月27日

最新消息，新疆有事了。到新疆的火车，10月22日之后的火车票暂停销售。估计要变成小朝鲜 — 暗火 (@nyzjzwz) 2018年9月27日

中國突然停售新疆火車票 外媒：為了運送遭囚穆斯林