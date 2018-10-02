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等待逾百天　法國比戈爾南峰終於下雪了

自1950年到2000年間已紀錄到8次高溫夏天

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/10/02 13:44
The Pic du Midi Observatory at 2870 m in the Pyrenees in the south of

The Pic du Midi Observatory at 2870 m in the Pyrenees in the south of (來源 維基百科)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）受氣候變遷的影響，法國海拔2877米的比戈爾南峰(Pic du Midi de Bigorre)已持續108天沒有下雪，這也是自1882年紀錄以來，出現另一次逾百天不見白雪覆蓋山頂的情況。

Météo-France告訴法新社，自9月30日入夜後，氣溫就下降到攝氏-2.4度一直到10月1日上午5時左右一直維持在攝氏-1度。這也是位於山頂的氣象站自6月14日測得攝氏-1.6度後，最低溫度的一次。

今年從6月15日至9月30日南峰就持續長達108天沒有下雪的紀錄。

Météo-France的氣象專家Dominique Vrécourt表示，若是把6月初至9月底的天數全部算進去的話，就有長達116天無雪的情形。自1882年開始紀錄南峰的溫度後，1999年就曾經紀錄到77天無下雪的情況。

然而就在20世紀中旬，氣象站也曾測得「最熱」的期間分別是1949年的107天、1950年的112天、2003年的115天和2018年的116天。雖然氣象專家將這個情況歸究於「自然氣候變化」但他還說，這一切還是跟氣候暖化脫不了關係。畢竟，自1950年到2000年間已紀錄到8次高溫夏天。
法國
氣候變遷

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