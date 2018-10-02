作風不討喜 川普全球信任度持續下滑

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）川普上任後，美國形象持續惡化，最新民調顯示，民眾對川普的領導能力缺乏信心，甚至低於強人統治者俄國總統普丁與中國國家主席習近平。

《路透》報導，皮尤研究中心（Pew Research Center）針對25個國家所做的調查顯示，僅3成德國人對美國持正面看法，比去年掉了5個百分點。法國、加拿大分別有38%、39%的人對美國有好感，低於去年數據。唯墨西哥微幅上升至32%。

對美國好感度最佳的國家分別是以色列、菲律賓與南韓，全在8成以上。所有國家中，平均27%的受訪者對川普有信心，還低於普丁的30%與習近平的34%。

信任度相對較高的領導人分別為52%的德國總理梅克爾（Angela Merkel）與46%的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

自川普於2017年1月上任以來，即退出了巴黎氣候協定與伊朗核子協議，討好普丁與金正恩等獨裁者，更批評鄰國及傳統北約盟友。上週川普在聯合國大會致詞時，甚至誇誇其談，大言不慚地宣稱自己執政兩年的成果比史上任一個美國總統都來得多，引來哄堂大笑。

頗耐人尋味的是，儘管川普民調低迷，卻仍有63%的受訪者認為，美國持續維持強權地位，對世界較好，僅19%的人偏好由中國取而代之。