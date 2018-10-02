(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)由於希臘境内有「馬其頓」地區，因此馬其頓共和國的國名，一直遭到希臘反對，甚至導致馬其頓一直到今日，還未能加入北大西洋公約組織及歐盟。對此，希臘及馬其頓達成協議，表示只要後者將國名變更為「北馬其頓」，之後的國際參與就能順遂，因此馬其頓在周日，舉辦國名變更公投，雖然有高達9成民衆贊成更改國名，但由於投票率過低，因此投票結果無效。總理表示，將考慮其他政治手段，來達成更改國名的目標。

《紐約時報》報導，有高達91%的選票，支持馬其頓將國名更改為「北馬其頓」，但由於投票率甚低，只有36.5%，因此被宣告無效。

根據報導，在野黨表示，這是杯葛這場投票，以及投下反對票民衆的勝利，並強調這是民衆反對希臘和馬其頓兩國政府協議的聲音。在野黨認為，馬其頓應該能從希臘手上，要到更好的條件。

不過，根據《紐約時報》，馬其頓總理佐蘭·薩耶夫（Zoran Zaev）則持完全相反看法，認為投下贊成票的民衆之意見，一定要被反映到政治行動上。為了更改國名，馬其頓必須修改憲法，但根據《日本經濟新聞》，薩耶夫領導的執政聯盟，未能在議會獲得超過3分之2的絕對多數。因此薩耶夫已聲明，若在野黨反對修憲，將解散議會重新大選，讓民衆表達自己的聲音。

馬其頓變更國名公投失敗 總理堅持將繼續修憲程序