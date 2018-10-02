(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，普丁表示希望在今（2018）年年底前，無條件地與日本簽署第二次世界大戰和平條約。不過，俄羅斯政府高層表示，普丁這番發言，很可能只是客套話。

日本《NHK》訪問一位俄羅斯政府高層人員，他表示，當時安倍在習近平等其他與會領袖面前，呼籲簽署日俄和平條約，因此所以才會給與回應，說希望在年底前締結，但他原本完全沒有計劃講這番話。

雖然普丁邀請日本簽訂和平條約，很可能只是一時的客套話，但雙方動作卻愈來愈密集，例如根據報導，俄羅斯國安會議書記，已在昨（1）日抵日，與日本國安局局長進行會談，討論兩國國家安全問題，不過目前尚未有消息傳出，兩人是否有談到日俄和平條約詳細内容。

目前日俄間由於北方四島問題，導致和平條約拖延了70幾年，仍未能簽署。雖然雙方最近開始希望，在四島展開經濟合作，但這能否解決領土爭端，還有待觀察。

以下節錄自稍早報導，詳細内容請點進超聯結回顧。

（發稿時間：2018/09/12 15:56）

《NHK》報導，在今（12）日於俄羅斯海參威召開的東方經濟論壇中，普丁表示，自己心中，有和日本簽署第二次世界大戰和平條約的想法，並表示今年結束前任何時間都可以，也無條件限制。

根據報導，普丁説明，希望在簽署和平條約之後，與日本以朋友的關係，處理雙邊各種紛爭難題。

第二次世界大戰後，由於日本當權者選擇「部分媾和」，只與美國等民主陣營國家，簽署和平協議，但日蘇（俄）間第二次世界大戰終結問題，則一直未有進展。

普丁願年底前簽日俄和平條約？俄高層：可能只是客套話