2名中國籍異議人士持難民證求庇護    移民署這樣說

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）9月27日2名持聯合國難民證的中國籍異議人士搭機從泰國前往中國，過境桃園國際機場，向航廈內移民署人員表示自己在中國遭受政治迫害，盼申請政治庇護。移民署表示，目前2人由航空公司暫時安置於機場，將安排並協請相關主管部門人員與2人訪談及了解當事人處境。

《蘋果日報》報導，43歲的顏克芬與63歲的劉興聯9月27日持聯合國難民簽證，從泰國搭機前往中國北京，過境桃園國際機場，由於沒有確實登機，移民署人員在機場內找到2人，發現其身上只有中國護照，並沒有合法入台簽證，因此不允許2人入境。

顏、劉2人向移民署人員表示自己在中國因長期關注人權問題，並組織公盟團體被認為是反叛份子，而遭到中國政府鎮壓，在境內逃亡後被捕入獄1個多月。2015年在友人的幫助下逃亡泰國申請政治避難，從那時逃難至今。

顏克芬表示，許多逃亡泰國尋求政治避難的中國異議人士遭受很大的壓力，泰國境內長期被中國滲透，已經不如外界想的那樣安全，長期的精神壓力下讓他頭髮大量脫落。本次在友人的幫助下向台灣政府尋求政治庇護，若不允許，也希望容許2人能暫時入境，等待其他國家救援。

移民署昨（01）日表示，顏、劉2人由於未持有合法台灣入境許可，故根據《國境法》無法讓其入境，目前2人由航空公司安置於機場管制區，移民署已於9月28及29日連續兩日安排並協請相關主管部門人員與2人訪談及瞭解當事人處境。

陸委會也表示，將依照法令積極查相關事宜與事證，並確保顏、劉2人的安全。